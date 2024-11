Często latasz? Uber ma dla Ciebie zestaw nowych funkcji

Uber przedstawił zestaw funkcji, które w założeniach mają przydać się na lotniskach, a dokładniej podczas podróżowania z i do lotnisk. Pojawił się także nowy widżet na iPhone’y.

Większy bagażnik, tańsze przejazdy i wcześniejsze planowanie

Pierwsza z ogłoszonych nowości, czyli UberXXL, zapewnia dostęp do samochodów, które pozwalają na przewożenie większego bagażu. Przyda się to podczas dłuższych wylotów lub osobom, które prawie zawsze zabierają ze sobą więcej walizek. Rozwiązanie jest dostępne w przypadku przejazdów do i z ponad 60 lotnisk na całym świecie, w tym 40 w USA i Kanadzie, a wkrótce do listy zostaną dodane kolejne obiekty.

Druga nowość, nazwana UberX Share, to bardziej przystępna cenowo opcja podróży. Użytkownik może udostępnić swój przejazd innemu pasażerowi na lotnisku i zaoszczędzić do 25% w porównaniu z ceną przejazdu UberX. Z funkcji będziemy mogli skorzystać na wybranych lotniskach w USA, a także na lotnisku w Amsterdamie i Madrycie. W planach jest rozszerzenie UberX Share na większą liczbę lotnisk.

Kolejne rozwiązanie powinno przypaść do gustu osobom, które lubią wszystko wcześniej dokładnie zaplanować, aby później się nie martwić. W funkcji Flight Capture wystarczy wprowadzić dane lotu, aby uzyskać zalecaną godziną wyjazdu, co w założeniach ma pomóc w punktualnym przybyciu na lotnisko. Dodatkowo funkcja powiadomi pasażerów, gdy lot zostanie opóźniony, a podczas rezerwacji przejazdu możliwe jest dodanie kilku przystanków, aby przykładowo zabrać ze sobą znajomych.

Nowy widżet Ubera na iPhone’y

Nie jest to zmiana, która wpływa na samo podróżowanie taksówkami, ale jak najbardziej może okazać się przydatna. Uber wprowadza nowy widżet na iOS, który można dodać do ekranu głównego. Jego zadaniem ma być szybsze zamawianie przejazdów – wystarczą zaledwie dwa dotknięcia ekranu iPhone’a.

Ostatnia nowość skierowana jest do osób, które podróżują z portu lotniczego LaGuardia. Otóż w ramach Uber Shuttle dodana została nowa trasa bezpośrednio z centrum Manhattanu, która umożliwia dotarcia na wspomniane lotnisko. W planach jest wdrożenie podobnych usług w przypadku innych lotnisk.

Dla tych, którzy w najbliższym czasie jednak zostają w kraju i przykładowo wybierają się na południe Polski, przypominam, że Uber wreszcie zawitał do Zakopanego.