Pasażerowie dołożą się kierowcom Ubera do paliwa. Nawet jeśli jadą elektrykiem

Uber i jego alternatywy cieszą się ogromną popularnością. Czasy, kiedy to taksówki stanowiły siłę indywidualnego transportu na żądanie, dawno minęły – wygoda, cena i dostępność usługi wydaje się być tutaj kluczowa. Jednak wraz z ciągle rosnącymi kosztami, niechęć kierowców do świadczenia usługi staje się coraz większa. Naprzeciw ich potrzebom wychodzi Uber, który wprowadza dopłatę paliwową.

Klienci dołożą się kierowcom Ubiera

Świat zmaga się ostatnio z galopującymi cenami paliw, a to nie pozostaje bez wpływu na ceny różnych usług. Przede wszystkim cierpi na tym przemysł transportowy, w tym również tytułowy Uber.

Starając się zmniejszyć obciążenie związane z wysokimi kosztami, Uber postanowił wprowadzić tymczasową, nową dopłatę paliwową, aby wesprzeć kierowców i dostawców – na razie na terenie USA i Kanady. Nowa dopłata zacznie obowiązywać od środy 16 marca. Co więcej, kierowcy i kurierzy, którzy jeżdżą samochodami elektrycznymi lub hybrydami, również otrzymają tę dopłatę.

Pasażerowie korzystający z przejazdu zostaną obciążeni dodatkową kwotą 0,50 dolara, a do kosztów usługi Uber Eats zostanie doliczone dodatkowe 0,35 dolara. Ważne w tym wszystkim jest to, że 100% tych pieniędzy trafi bezpośrednio do kierowców i dostawców. Co więcej, do tych kwot nie będą naliczane żadne opłaty serwisowe.

Obie dodatkowe dopłaty będą widoczne w wyciągach z zarobków. W ten sposób zleceniobiorcy będą w stanie monitorować to, jaka kwota zasiliła ich konto w ramach dodatkowej pomocy.

Zabieg ten ma przede wszystkim na celu utrzymanie stałych zarobków w tym dość trudnym momencie. Uber sprytnie przeniósł te koszty na klientów, samemu nie dokładając ani grosza. Na chwilę obecną nowa dopłata ma charakter tymczasowy i nie wiadomo, jak długo będzie obowiązywać.

Firma zapewnia, że w ciągu najbliższych kilku tygodni pochyli się ponownie nad problemem i zweryfikuje ceny paliw raz jeszcze, a co za tym idzie, zrewiduje końcowe zarobki kierowców i dostawców. Uber informuje, że równie ważny jest w tym wszystkim głos klientów – on również będzie miał wpływ na ewentualne dodatkowe zmiany. Niestety, nie wiadomo kiedy to dokładnie będzie miało miejsce, ani czy podobne dopłaty zostaną wprowadzone w Europie.