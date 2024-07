Na wakacjach Uber „przyjedzie” po Ciebie jachtem lub łodzią. Rejsy trafiają do sześciu miast Europy

Uber rozszerza swoje usługi o trzy propozycje transportu wodnego. Firma w sześciu europejskich miastach obsłuży swoich klientów nie samochodem, a łodzią lub ekskluzywnym jachtem. Gdzie będzie można skorzystać z tej opcji?

Transport wodny z rezerwacją w apce

Uber to znana platforma, świadcząca usługi transportowe, która ogłosiła trzy nowe usługi dla Europy – tym razem nie stawia na transport lądowy, a wodny. W sześciu miastach Starego Kontynentu możliwe będzie skorzystanie z przewozu łodzią lub ekskluzywnym jachtem.

Jacht na Ibizie (źródło: Uber)

Pierwszą z propozycji jest Yacht, który od 26 lipca br. powraca na Ibizę po zeszłorocznej premierze. Klienci będą mogli skorzystać z tego rodzaju transportu już w sierpniu. Jak twierdzi przedsiębiorstwo – to oferta rejsu najbardziej luksusowym środkiem transportu, jaka kiedykolwiek była możliwa w popularnej aplikacji.

Jak wygląda rejs od strony praktycznej? Za pomocą apki Ubera rezerwujesz jacht Sunseeker, który startuje z przystani Ibiza Town Marina każdego dnia o godzinie 12:00. Koszt luksusowej podróży, trwającej osiem godzin, wynosi łącznie 1600 euro. Oferta przeznaczona jest dla maksymalnie 8-osobowej grupy – za wycieczkę dla jednej osoby wychodzi więc 200 euro. Rezerwacji należy dokonać z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem w ramach Uber Reserve.

Jachty na Ibizie (źródło: Uber)

W cenie ujęto opiekę kapitana, butelkę sampana oraz poczęstunek złożony z lokalnych smakołyków, a także transport do i z portu. Oznacza to, że bez dodatkowych opłat na pokładzie Uber Vana dotrzesz bezpośrednio do przystani oraz wrócisz z niej do wybranego miejsca na wyspie.

Łódź Ubera dostępna bliżej niż 1000 kilometrów od polskiej granicy

Transport wodny pojawi się też niedaleko naszego kraju. Z usługi Boat można będzie skorzystać na terenie Wenecji. Rejs będzie realizowany codziennie w godzinach od 8:00 do 20:00. Łódź będzie mogła zabrać maksymalnie sześcioro pasażerów z prawie dwustu punktów Laguny Weneckiej. Koszt takiej podróży wyniesie od 120 do 150 euro za osobę.

Łódź w Wenecji (źródło: Uber) (źródło: Uber)

Usługa będzie też dostępna w Grecji: dotychczas można było z niej skorzystać w Mykonos, a teraz do listy dołączą Ateny, Korfu i Santorini.

Z kolei w Paryżu będziemy wybrać się w podróż w ramach usługi Cruise – w tym przypadku firma zaoferuje elektryczną łódź. Propozycja jest kusząca – użytkownicy aplikacji mogą rezerwować godzinne, bezpłatne wycieczki po Sekwanie. Rejs startuje i kończy się w rejonie mostu Pont Marie, ulokowanego w centrum Paryża. Usługa realizowana jest co 20 minut w godzinach od 15:00 do 20:00.