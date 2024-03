Nowa usługa Ubera w Krakowie. Musisz być kobietą, żeby z niej skorzystać

Dokładnie 8 marca, w Dzień Kobiet, w Krakowie ruszyła usługa Uber by Women. Do tej pory dostępna była wyłącznie w Warszawie. Kobiety, zamawiając Ubera, będą mogły upewnić się, że za kierownicą zamówionego samochodu będzie siedzieć kobieta.

Uber by Women w Krakowie

Uber by Women to usługa, w której zamówione przejazdy realizują kierowczynie, a nie kierowcy. Dzięki temu pasażerki mogą czuć się bezpieczniej i bardziej komfortowo. Popularność tego rozwiązania w Warszawie, gdzie Uber realizuje ten sam program od października 2023 roku pokazuje, że warto go rozwijać.

Gdyby podsumować kilka miesięcy działania usług dla kobiet Ubera w stolicy, okazałoby się, że ma ona spory potencjał. Od momentu startu zrealizowano z jej pomocą 25 tysięcy przejazdów. Pasażerka-rekordzistka zamówiła ponad 70 przejazdów. Z kolei kierowczyni-rekordzistka wykonała ich już 500.

Na pewno praktyczne jest też to, że nowy typ przejazdu można zamawiać nie tylko dla siebie. Dzięki skorzystaniu z opcji „zmień pasażera”, kobiety mogą zamówić przejazdy także dla znajomej czy koleżanki.

Uber nie określił, czy usługa dla kobiet będzie rozszerzana o kolejne miasta. Najpewniej będzie to zależne od jej odbioru w Krakowie. Niewykluczone więc, że trafi ona także do innych miejsc w Polsce. Wydaje się, że użytkowniczki Ubera we Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście czy Aglomeracji Śląskiej byłyby zadowolone, gdyby podobną inicjatywę podjęto w ich miejscach zamieszkania.

Pasażerki i kierowczynie

Przy okazji inauguracji Uber by Women w Krakowie zorganizowano debatę na temat potrzeb kobiet w sektorze przewozu osób. Ponieważ osoby kierujące samochodami w firmach realizujących usługi przewoźnicze to w głównej mierze mężczyźni, istnieje duże pole do manewru dla kierowczyń.

Jak wskazano podczas paneli dyskusyjnych, w związku ze zmianami w prawie, które wejdą w życie już w czerwcu, z rynku odpłynie do kilkunastu tysięcy kierowców. Kobiety, przynajmniej częściowo, będą mogły wypełnić lukę, która wtedy powstanie.

Przy okazji wydarzenia ogłoszono też, że Uber podjął współpracę z Fundacją Feminoteka. Wspólne działania mają obejmować szkolenia, a także doradztwo.