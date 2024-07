YouTube podejmuje walkę z imitacjami. A właściwie pozwala ją podjąć Tobie

Generowanie treści przez sztuczną inteligencję daje olbrzymie pole do popisu, ale też wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami. Szczególnie chodzi tu o dobre imię osób, których wizerunek lub głos jest imitowany, ale też o dezinformację, co może mieć istotne znacznie polityczne lub społeczne. Dlatego właśnie YouTube rozszerza program zgłoszeń i obiecuje szybką reakcję.

YouTube pozwala na zgłaszanie treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję

Internet, w tym YouTube, wypełnia się treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję. Nie brakuje przy tym materiałów, w których wykorzystano narzędzia nie tyle kreujące coś nowego, co imitujące głos i wizerunek autentycznych osób. Oznacza to spore zagrożenie – może prowadzić do oskarżeń, że dana osoba zrobiła lub powiedziała coś, co wcale nie miało miejsca.

YouTube wymaga od twórców treści odpowiedniego oznaczania treści stworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji. Jednak to wciąż nie rozwiązuje problemu bezprawnego wykorzystania wizerunku. Dlatego właśnie, jeśli dana osoba nie godzi się na to, by być bohaterem materiału, może teraz w wygodny sposób to zgłosić.

Możesz zgłosić. I co dalej?

Co zrobi z takim zgłoszeniem youtube’owy zespół moderacyjny? Każda skarga będzie przez niego rozpatrywana pod kątem kilku różnych czynników. Na zaktualizowanej stronie pomocy technicznej opublikowana została taka ich lista:

czy treści są zmienione lub wygenerowane syntetycznie;

czy widzowie są informowani, że treści są zmienione lub wygenerowane syntetycznie;

czy można jednoznacznie zidentyfikować daną osobę;

czy treści są realistyczne;

czy treści przedstawiają parodię lub satyrę albo są w inny sposób wartościowe ze względu na interes publiczny;

czy treści przedstawiają, jak publiczna lub dobrze znana osoba bierze udział w zdarzeniach o charakterze wrażliwym, takich jak działalność przestępcza, akt przemocy, polecanie produktu albo kandydowanie na stanowisko polityczne.

Aby materiał rzeczywiście został usunięty, musi spełnić mocne warunki. Na przykład pozwalać na jednoznaczną identyfikację osoby albo cechować się wystarczająco wysokim poziomem realizmu. Decyzja o tym, czy rzeczywiście tak jest, zapada w ciągu 48 godzin od złożenia skargi, co można zrobić, klikając po prostu „Zgłoś” przy danym filmie.