Uber wdraża nowy, naprawdę fajny pomysł, który wielu osobom może ułatwić podróżowanie. Części z Was rozwiązanie to na pewno skojarzy się z zamawianiem posiłków w McDonald’s. Firma odświeża także pewną funkcję w aplikacji i rozszerza jedną z usług.

Nowość Ubera ułatwi podróże

Uber zaanonsował kilka nowości. Będę szczera – jedna z nich do złudzenia przypomina mi rozwiązanie z McDonald’s. Firma pochwaliła się nowowprowadzaną metodą na zamawianie taksówki o nazwie Kiosk. Jej największą zaletą jest brak konieczności posiadania smartfona, co będzie świetnym ułatwieniem nie tylko dla osób niezaznajomionych z technologią i seniorów, ale też podróżników, którzy odwiedzają nieznane dotąd miejsce.

Kiosk Ubera umożliwi szybkie i proste zamówienie przejazdu, nawet jeśli ktoś nie ma aplikacji. Wystarczy podejść do ekranu, wpisać cel i wybrać rodzaj przejazdu. Maszyna wydrukuje specjalny papierowy paragon, z którego można odczytać szczegółowe informacje o zaplanowanej podróży. Proces ma być maksymalnie uproszczony.

Kiosk do zamawiania przejazdów (źródło: Uber)

Póki co Kiosk Ubera ma pojawić się w porcie lotniczym LaGuardia w centralnej części Nowego Jorku w obrębie terminalu C. W kolejnych miesiącach firma ma zamiar uruchomić podobne maszyny w hotelach, innych portach oraz na lotniskach międzynarodowych.

Na ten moment nie wiadomo czy i kiedy podobne rozwiązania mogłyby pojawić się w Europie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że firma udostępnia coraz więcej usług, które mają wspomagać seniorów. Jedną z nich jest Uber dla Seniora, o którym wspominaliśmy w lipcu 2025 roku.

Jeszcze więcej nowości w usługach Uber

Uber wdraża też aktualizację funkcji napiwków dla użytkowników aplikacji na urządzeniach z systemem iOS. Klienci będą mogli teraz podziękować kierowcy bezpośrednio z ekranu blokady jednym dotknięciem palca – i to jeszcze zanim zakończy się kurs. Jak twierdzi Uber, jeszcze więcej pasażerów może okazać wdzięczność od ręki. Podobno pierwsi kierowcy już zauważyli, że ta prosta zmiana zwiększyła liczbę otrzymanych napiwków.

Jakiś czas temu Uber zaanonsował też nowy system transportu wahadłowego (Uber Airport Shuttle) pomiędzy portem lotniczym Nowy Jork-John F. Kennedy (JFK) oraz lotniskiem LaGuardia (LGA). Pasażerowie Newark również czekali na tę nowość i wreszcie usługa została oficjalnie uruchomiona na lotnisku Newark-Liberty (EWR). Firma podkreśla, że teraz wszystkie główne porty lotnicze w Nowym Jorku będą obsługiwane w ramach usługi transportu wahadłowego.