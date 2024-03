Uważaj na takie SMS-y. To wcale nie jest Twój bank

Cyberprzestępcy wysyłają do Polaków SMS-y, w których podszywają się pod jeden z największych banków działających na naszym rynku. Sprawdź, jak wyglądają fałszywe wiadomości, by nie dać się oszukać.

Bank ostrzega przez takimi wiadomościami

Schemat działania cyberprzestępców, z którym mamy do czynienia w tym przypadku, nie jest oczywiście niczym nowym. Oszuści rozsyłają do potencjalnych ofiar SMS-y z treścią, która ma skłonić nas do podjęcia określonych działań. Może chodzić np. o potrzebę podania dodatkowych danych, prośbę o dopłatę za zamówione kiedyś produkty etc. Wszystkie fałszywe SMS-y łączy jednak to, że jest w nim umieszczony link.

Po jego kliknięciu użytkownik zostaje przeniesiony do witryny, która zazwyczaj do złudzenia przypomina stronę internetową instytucji bądź firmy, pod którą podszywają się złodzieje. Jest to specjalnie spreparowana witryna phishingowa, która ma na celu wyłudzenie naszych danych logowania do bankowości elektronicznej i de facto oddanie ich w ręce oszustów, którzy dzięki temu mogą zyskać dostęp do naszego konta.

Przed tego typu treściami swoich klientów ostrzega teraz mBank. Jak podaje w wydanym komunikacie, coraz więcej osób zgłasza, że otrzymało SMS o treści „mBank: Zweryfikuj swoją tożsamość, w przeciwnym razie Twoje konto zostanie zablokowane”. Do tego dołączony zostaje oczywiście spreparowany link.

Przy okazji firma przypomina o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z sieci i wylicza, że należy pamiętać, by nie logować się do banku lub stron szybkich płatności z linków wysyłanych w wiadomościach mailowych, SMS czy na komunikatorach. Adres strony bankowej najlepiej wpisać ręcznie, bezpośrednio w pasku adresu przeglądarki. Ponadto, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia co do autentyczności witryny, na której się obecnie znajdujemy warto pamiętać o tym, żeby nie podawać dam swoich danych osobowych, danych karty płatniczej oraz loginu i hasła do systemu bankowego.

Zdecydowana większość instytucji finansowych oferuje dwuetapowe logowanie. Nawet jeśli z niego korzystasz, to sprawdzaj za każdym razem, co autoryzujesz i upewnij się, że nie jest to jakiś nowy typ transakcji lub logowania do konta.

Lepiej nie korzystaj z wpłatomatu w najbliższą niedzielę

Muszę przyznać, że wpłatomaty to niesamowicie wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą szybko wpłacić gotówkę na swoje konto bankowe. Nie ma potrzeby stania w kolejce do okienka w placówce. Niestety, jeżeli planowaliście taką operację na najbliższą niedzielę, to mBank ma w tej sprawie pewne ogłoszenie.

Bank informuje, że na 10 marca 2024 roku w godzinach od 9:00 do 17:00 zostały zaplanowane prace modernizacyjne. Co prawda korzystanie z wpłatomatów będzie możliwe, jednak pieniądze na koncie pojawią się dopiero po godzinie 17:30. Lepiej wziąć więc to pod uwagę.