Wyjątkowo lekki odkurzacz. Samsung schodzi poniżej psychologicznego progu

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy ważący mniej niż 2 kg to coś, czego Samsung do tej pory nie oferował. W przyszłym roku się to zmieni, bo do sprzedaży trafi model Samsung Jet Fit. Co o nim wiemy?

Nowy, wyjątkowo lekki odkurzacz Samsung Jet Fit

Nowy odkurzacz bezprzewodowy nazywa się Samsung Jet Fit i jest wyjątkowo lekki, bo jego masa to niespełna 2 kg. Konkretnie: w pełnej krasie waży 1,96 kg, a w formie odkurzacza ręcznego – zaledwie 1,18 kg. Dzięki temu codzienne sprzątanie ma być po prostu wygodniejsze.

Koreańskiemu producentowi udało się to osiągnąć dzięki całkowitemu przeprojektowaniu konstrukcji, pojemnika na kurz, szczotki, akumulatora i silnika. Ten ostatni to cyfrowy silnik inwerterowy o mocy ssania sięgającej 180 W, który waży jedynie 115 gramów.

Jeśli zaś chodzi o akumulator, to zapewniać ma on maksymalnie 50 minut działania w trybie standardowym – wynik jak najbardziej poprawny, szczególnie gdy pamięta się o tym, że odkurzaczy Samsunga co do zasady nie wybiera się ze względu na czas pracy.

Samsung Jet Fit (źródło: Samsung)

Pozytywnie na całkowity czas działania może wpłynąć system Smart Motion Cleaning. Automatycznie wyłącza on ssanie, gdy odkurzacz zostanie zatrzymany w miejscu (np. oparty o ścianę), a po minucie bezczynności przechodzi w tryb czuwania. Po wykryciu ruchu działanie samoczynnie się wznawia.

Warto również zwrócić uwagę na obecność 5-warstwowego systemu filtracji, mającego blokować do 99,999% cząsteczek kurzu. Sporym atutem modelu Samsung Jet Fit ma być także ulepszona szczotka Active Slim Brush z technologią Double Action Cleaning, która skuteczniej przylega do podłogi i dzięki temu efektywniej eliminuje brud. Z kolei ostrze w kształcie koła zębatego ogranicza ryzyko wplątywania się włosów. Nie zabrakło też LED-owego doświetlenia, ułatwiającego dostrzeganie kurzu pod meblami i w innych ciemnych zakamarkach.

Samsung Jet Fit (źródło: Samsung)

Z kolei na rączce znajduje się wyświetlacz LCD, który w każdej chwili pozwala podejrzeć aktywny tryb czy stan naładowania akumulatora. Tam też od czasu do czasu pojawiają się rozmaite komunikaty. Dopełnieniem całości jest natomiast pionowa stacja dokująca.

Szczegóły? Zaczekajmy na CES 2026

Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne odkurzacza Samsung Jet Fit: szarobeżową i czarną. Ceny w Korei Południowej rozpoczynają się od 699000 wonów, co po obecnym kursie przekłada się na ~1745 złotych. Szczegóły na temat dostępności powinniśmy poznać już w styczniu – podczas targów CES 2026 w Las Vegas. Można przypuszczać, że na tej samej imprezie zaprezentowane zostaną również inne domowe urządzenia Samsunga, jak i wielu innych marek.

Samsung Jet Fit (źródło: Samsung)

Swoją drogą, w tym roku koreański producent dał mocny dowód na to, że potrafi robić świetne odkurzacze pionowe. Możesz się o tym przekonać, czytając recenzję Samsung Bespoke Jet, w której Kasia przyznała temu urządzeniu notę 8/10.