Aplikacja Twój telefon coraz bardziej przydatna – otworzy kilka aplikacji ze smartfona Samsunga na komputerze

Aplikacja Twój telefon na Windows 10 to bardzo przydatna rzecz. Znacznie ułatwia komunikację między smartfonem a komputerem, a teraz dostała kolejną aktualizację, która dotyczy przede wszystkim telefonów Samsung.

Aplikacja Twój telefon jest coraz bardziej przydatna

Przynajmniej jest tak w przypadku topowych smartfonów z rodziny Samsung Galaxy, bo to one jako pierwsze otrzymują nowe funkcje.

Do tej pory aplikacja Twój telefon mogła otwierać jedną aplikację ze smarfona Samsung Galaxy na Windowsie 10

Nie tak dawno program ten umożliwił otwieranie aplikacji ze smartfona w okienku aplikacji Twój telefon. Działa to poprawnie, więc jeśli koniecznie chcemy otworzyć jakąś mobilną apkę, a do smartfona musielibyśmy specjalnie sięgać, to z pewnością jest to rzecz wygodna.

Microsoft zaktualizował program Twój telefon dla Androida do wersji 1.20102.133.0 oraz apkę ze sklepu Galaxy Store do wersji 2.1.05.2. Dzięki temu, od teraz wybrane smartfony Samsunga będą mogły uruchamiać jednocześnie kilka aplikacji ze smartfona na komputerze.

Kilka aplikacji ze smartfona Samsung Galaxy uruchomionych na komputerze z Windows 10 dzięki programowi Twój telefon

Ani Microsoft, ani Samsung nie podali, czy istnieje jakieś ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby uruchomionych aplikacji, ale wydaje się, że limit będzie wyznaczać zmniejszająca się przy takich operacjach ilość pamięci RAM.

Kilka aplikacji z Androida naraz na ekranie komputera

Zgodnie z postem Microsoftu na blogu firmy, nie jest to rzecz przeznaczona dla wszystkich właścicieli urządzeń Samsung Galaxy. Kompatybilnymi modelami są:

Dodatkowo, jeśli ktoś bierze udział w testach wersji beta nakładki One UI 3.0, może sprawdzić nowe opcje na smartfonach:

Trudno stwierdzić, czy możliwość uruchamiania wielu aplikacji z Androida na Windowsie 10 za pośrednictwem programu Twój telefon zostanie udostępniona także innym urządzeniom. Na pewno byłoby miło, gdyby funkcja ta trafiła do ubiegłorocznych flagowców Samsunga.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Te wpisy mogą Cię zainteresować: