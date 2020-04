Jeszcze lepsza współpraca między aplikacją Twój Telefon na Windows 10 a smartfonami Samsunga

Aplikacja Twój Telefon to świetne narzędzie, które pozwala na zwiększenie produktywności osobom pracującym przy komputerze i chcącym korzystać z telefonu bez odrywania wzroku od monitora. Nowa aktualizacja programu umożliwia jeszcze lepszą współpracę między tym programem a smartfonami Samsung Galaxy.

Program Twój telefon ma dwa oblicza. Pierwsze jest znane większości użytkowników Windowsa 10 oraz smartfonów z Androidem. Po zainstalowaniu apki Twój telefon na telefonie i wstępnej konfiguracji, można z poziomu komputera przeglądać zdjęcia z urządzenia mobilnego, szybko kopiować je na komputer, odczytywać i odpowiadać na wiadomości SMS oraz odbierać powiadomienia, ukazujące się na smartfonie.

Drugie oblicze programu Twój telefon ujawnia się, gdy mamy smartfon Samsunga z aplikacją Link to Windows. Taki duet otwiera przed użytkownikiem dodatkowe funkcje, niedostępne dla właścicieli innych telefonów na Androidzie. Mogą oni na przykład przesyłać obraz aktualnie wyświetlany na urządzeniu Galaxy wprost na monitor komputera. Teraz dodawane są kolejne, bardzo przydatne opcje.

Twój telefon umożliwia kopiowanie zdjęć z telefonu tylko w jedną stronę. Żadnego pliku nie załadujemy za pośrednictwem tego programu na telefon. Chyba że naszym smartfonem jest Samsung.

Here's a demo of how Microsoft's Your Phone's "drag and drop" files feature works.

Pretty self-explanatory, but also just awesome. Very useful for mobile workers/media. pic.twitter.com/YGx10uT3IS

— Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) April 15, 2020