Aktualizacja Windows 10 znowu wstrzymana. Kolejne problemy ze sterownikami

Firma Microsoft musiała, po raz kolejny, wstrzymać aktualizację niektórych komputerów do systemu Windows 10 w wersji 2004 i 20H2. We współpracy z firmą Intel odkryto kolejne problemy ze sterownikami – tym razem w interfejsie Thunderbolt.

System operacyjny wolny od błędów nie istnieje

Współcześnie, błędy w tworzonym oprogramowaniu, zwłaszcza systemach operacyjnych, przytrafiają się dosłownie wszystkim. Czy to system mobilny, czy stacjonarny, czy aktualizacja mniejsza, czy większa, użytkownicy i partnerzy technologiczni odkrywają kolejne błędy wymagające kolejnych poprawek.

Szczególnie pechowe są ostatnie aktualizacje systemu Microsoft Windows 10 – wiosenna 2004 oraz jesienna 20H2. Z uwagi na liczne błędy, ich dystrybucja jest ciągle wstrzymywana i ograniczania. Tym razem, przyczyną wstrzymania jest problem z interfejsem Intel Thunderbolt.

Witaj stary, niebieski znajomy

Blue screen – ulubiony dla niemal wszystkich użytkowników element systemu Microsoft. Mimo że firma regularnie zarzeka się, że powinien występować coraz rzadziej, ten nigdzie się nie wybiera. Dał o sobie znać właśnie po przeprowadzeniu aktualizacji do wersji 2004 i 20H2, posiadaczom komputerów wyposażonych w łącze zgodne z technologią Intel Thunderbolt.

Photo by Joshua Hoehne on Unsplash

Wystarczy, by do takiego gniazda podłączyć zewnętrzy dysk SSD NVMe, pracujący w standardzie Thunderbolt, by już po chwili oglądać na ekranie monitora ekran błędu o następującej treści:

DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION (e6) An illegal DMA operation was attempted by a driver being verified.

Czasu zostało niewiele

Co naturalne, Microsoft informuje, że trwają prace zmierzające do jak najszybszego usunięcia usterki w oprogramowaniu. Tymczasem, czas na dokonanie aktualizacji systemu operacyjnego, zgodnie z cyklem życia poszczególnych łatek, powoli się kończy. Oprogramowanie aktualizacyjne Windowsa już wymusza aktualizację systemu w wersji 1903 do najnowszej kompatybilnej. Z uwagi na błędy, jest to jednak, często, nadal wersja z 2019 roku – 1909.

Rok 2020 jest dla aktualizacji Windowsa czasem niezwykle pechowym. Pozostaje wierzyć, że firma już wkrótce upora się z usterkami w aktualizacjach, by ich instalacja była w pełni bezpieczna dla stabilności komputerów.