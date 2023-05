Matrix zapewni bezpieczeństwo właścicielom urządzeń Samsunga i nie tylko

Inteligentne urządzenia, nie tylko smartfony, tablety i smartwatche, gromadzą ogromne ilości nierzadko wrażliwych danych, które trzeba należycie chronić. Samsung zapewnia, że nie traktuje kwestii bezpieczeństwa po macoszemu. Teraz Koreańczycy ogłosili, że użytkowników będzie zabezpieczał… Matrix, a dokładniej Knox Matrix.

Samsung Knox Matrix pozwoli jeszcze lepiej zabezpieczyć użytkowników

Samsung Knox to platforma, która po raz pierwszy została zaanonsowana 10 lat temu, podczas targów MWC 2013. Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa, które w przypadku inteligentnych, stale podłączonych do sieci urządzeń jest nieustannie zagrożone. Przestępcy nigdy nie śpią i ciągle próbują przejąć wrażliwe dane osób, które wezmą na celownik.

Knox Matrix to – jak podaje sam producent – wizja przyszłości, w której urządzenia połączone w ekosystem mogą wzajemnie się chronić oraz kompleksowe podejście do bezpieczeństwa. Jest to też reakcja na fakt, że na świecie jest aktywnych coraz więcej podłączonych urządzeń różnego typu – obecnie już ponad 14 mld globalnie. Koreańczycy chcą to wykorzystać, aby zadbać o bezpieczeństwo swoich klientów.

Jednocześnie zdają sobie sprawę, że przejęcie kontroli nad jednym urządzeniem może otworzyć furtkę do przejęcia wszystkich podłączonych do niego sprzętów. Według deklaracji Samsunga, Knox Matrix to uniemożliwi poprzez rewolucyjną koncepcję – jeżeli ktoś postronny uzyska dostęp do jednego elementu ekosystemu, zostanie on odizolowany od pozostałych, dzięki czemu nie będą one dostępne dla hakera.

Knox Matrix ma trzy „krytyczne” funkcje bezpieczeństwa, które zapewnią jego skuteczność. Pierwsza to Trust Chain – urządzenia połączone w jeden ekosystem monitorują się nawzajem pod kątem zagrożeń. Druga to Credential Sync, która zabezpiecza dane użytkownika podczas przenoszenia ich pomiędzy urządzeniami. Trzecia to natomiast Cross Platform SDK, która umożliwia działanie Knox Matrix na sprzętach różnych marek z różnymi systemami operacyjnymi, w tym Android, Tizen i Windows.

Oznacza to, że Samsung zadba o bezpieczeństwo nie tylko swoich urządzeń, ale też innych producentów, pod warunkiem połączenia je w jeden, bezpieczny ekosystem. Koreańczycy dodają, że Knox Matrix zarządza tym wszystkim w ramach prywatnego łańcucha bloków (blockchaina).

Kiedy Knox Matrix zacznie ochraniać użytkowników?

Samsung przyznaje, że jego nowy system generuje wiele wyzwań, ponieważ ma on być kompatybilny z wieloma różnymi typami produktów z różnymi systemami operacyjnymi i standardami bezpieczeństwa. Szczególnie że ma on działać nie tylko „w tle”, ale jego działanie ma być też widoczne dla użytkownika, bo Knox Matrix również na przykład poinformuje, że oprogramowanie danego sprzętu jest nieaktualne i zasugeruje stosowne działanie.

Knox Matrix będzie wprowadzany stopniowo – w pierwszej kolejności na smartfonach i tabletach Samsung Galaxy od 2024 roku, aczkolwiek nie od razu zapewni on całą przewidzianą funkcjonalność (na początek trzy ww. krytyczne funkcje bezpieczeństwa). Będzie ona rozszerzana w przyszłości za pomocą aktualizacji.

W ciągu dwóch-trzech lat Knox Matrix zacznie obejmować też AGD Samsunga, a następnie również na urządzenia partnerów. Koreańczycy nie podali jednak nazw firm, z którymi będą współpracowali.