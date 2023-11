iPad w promocji, której nie możesz przegapić

Tablety Apple starzeją się bardzo powoli i nawet starsze modele w zupełności wystarczą osobom, które nie potrzebują na co dzień topowej wydajności – dla takich użytkowników przeznaczone są inne modele. W ramach promocji Black Weeks na Allegro dostępny jest podstawowy iPad w bardzo kuszącej cenie.

iPad w promocji na Allegro Black Weeks

Chociaż Czarny Piątek 2023 dopiero 24 listopada, to wiele sklepów już wystartowało z akcjami promocyjnymi, związanymi z Black Friday. Allegro nie jest wyjątkiem – Black Weeks na tej platformie rozpoczęły się już 6 listopada 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami, od dzisiaj, tj. 13 listopada 2023 roku, dostępne są liczne promocje, w tym bardzo ciekawa oferta na tablet Apple.

Mowa konkretnie o modelu iPad 9. generacji, który zadebiutował w 2021 roku i mimo upływu czasu oraz premiery iPada 10. generacji w 2022 roku wciąż jest atrakcyjnym urządzeniem do codziennego korzystania. Szczególnie w promocyjnej cenie – na Allegro w ramach Black Weeks kupicie go za 1419 złotych. Co ważne: jest to oferta wystawiona przez Oficjalny sklep Allegro.

Jeśli jesteście zainteresowani tym tabletem w takiej cenie, to raczej nie powinniście długo zwlekać z jego zakupem, gdyż pula dostępnych urządzeń sukcesywnie maleje – w momencie publikacji niniejszego artykułu jest ich mniej niż 80. A można mieć pewność, że chętnych nie zabraknie.

Według informacji, podawanych przez porównywarkę Ceneo, iPad 9. generacji kosztuje w sklepach internetowych od 1599 złotych, zatem ofertę Allegro można uznać za najlepszą na rynku (szczególnie że – jak zostało wspomniane – sprzedawcą jest Oficjalny sklep Allegro).

iPad 9. generacji to niezły sprzęt do codziennego użytkowania

Mimo że nie jest to najnowszy tablet, to jego specyfikacja wciąż pozwala na komfortowe użytkowanie na co dzień. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że oferuje on tylko 64 GB wbudowanej pamięci bez możliwości fizycznego rozszerzenia, dlatego niewykluczone, że trzeba będzie wziąć pod uwagę konieczność skorzystania z Chmury, na przykład w ramach pakietu Apple One, który ostatnio podrożał w Polsce (i nie tylko).