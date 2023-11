Chociaż Black Friday 2023 dopiero przed nami, to już dziś można skorzystać z wielu atrakcyjnych ofert – możecie na przykład kupić iPada w bardzo kuszącej cenie, a także dostać drugie takie same słuchawki marki Xiaomi za złotówkę.

Ależ promocja: drugie słuchawki Xiaomi za 1 złoty!

To może być szybka promocja, tj. liczba dostępnych w promocyjnej puli sztuk może szybko się wyczerpać, podobnie jak liczba egzemplarzy iPada w obniżonej i mocno kuszącej cenie. Jeśli ta oferta Was zainteresowała – nie zwlekajcie, bo za chwilę może być za późno.

W sklepie Biedronka Home dostępna jest promocja, w ramach której możecie kupić dwie pary słuchawek Xiaomi Mi Air 2 Pro za 250 złotych – za pierwszą zapłacicie 249 złotych, natomiast drugą dostaniecie za 1 złoty. Wystarczy dodać do koszyka dwie pary i cena automatycznie się obniży do 250 złotych. Wysyłka kurierem i do Paczkomatu jest darmowa w tym przypadku.

Promocja jest dostępna w sklepie internetowym Biedronka Home, lecz na stronie produktu nie podano, do kiedy. Z doświadczenia wiem jednak, że tego typu oferty cieszą się ogromnym zainteresowaniem i nie warto zwlekać. Jeśli ktoś nie jest przekonany, to może zamówić, a następnie zwrócić produkty, jeżeli okaże się, że nie spełniły oczekiwań – zalogowani klienci mają na to 60 dni, natomiast pozostali 30 dni.

7.3 Ocena 8.1 Ocena

Co oferują słuchawki Xiaomi Mi Air 2 Pro?

Słuchawki oferują funkcję aktywnego tłumienia hałasu do 35 dB, zatem powinny sprawdzić się w różnych miejscach i sytuacjach. Według deklaracji producenta, Xiaomi Mi Air 2 Pro mogą działać do 6 godzin na jednym ładowaniu i do 30 godzin łącznie z wykorzystaniem etui ładującego. A 10-minutowe ładowanie zapewni zapas energii, wystarczający na 90 minut odtwarzania dźwięku. Samo etui można natomiast ładować zarówno przewodowo przez port USB-C, jak i indukcyjnie (do 100% w 1 godzinę).

Do łączności wykorzystywana jest technologia Bluetooth 5.0, a deklarowany przez producenta zasięg wynosi do 10 metrów. Słuchawki Xiaomi Mi Air 2 Pro można połączyć zarówno z urządzeniami z Androidem, jak i sprzętami Apple. W zestawie dodawane są wkładki w czterech rozmiarach.