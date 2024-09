Szukasz produktów Smart Home? Nowa marka wchodzi na polski rynek

Seria Omajin to najnowsza propozycja przedsiębiorstwa Netatmo. Wśród produktów debiutujących na polskim rynku znalazły się nowe kamery, wideodzwonek, inteligentne gniazdko i elektroniczna niania. Jaką specyfikacją obdarowano nowe urządzenia dla Smart Home’u?

Inteligentny dom od Netatmo

Netatmo to francuski producent sprzętów dla inteligentnego domu. W jego ofercie znajdują się kamery, wideodzwonki i inteligentne zamki, a także zaawansowane stacje pogodowe czy termostaty. Teraz przedsiębiorstwo wprowadza nową markę.

Produkty z serii Omajin pojawią się na polskim rynku jeszcze we wrześniu br. Lista urządzeń obejmie elektroniczną nianię, inteligentne gniazdko, kamerę monitorującą wnętrze domu i jego okolice, kamerę solarną oraz wideodzwonek.

Elektroniczna niania marki Omajin to wszechstronny sprzęt, który sprawdzi się w domach z maluchami. Inteligentny produkt wyposażono w szerokokątny aparat z noktowizorem i obrotową głowicą. Sprzęt otrzymał też czujnik płaczu, dzięki czemu otrzymasz powiadomienie na smartfon, gdy tylko dziecko się obudzi. Poza funkcją monitorowania urządzenie to generuje oświetlenie, delikatną muzykę oraz biały szum. Akcesorium zweryfikuje także temperaturę i wilgotność powietrza. Elektroniczną nianię wyceniono na 399,99 złotych.

Elektroniczna niania Omajin (źródło: Netatmo)

Inteligentne gniazdko Omajin to sprytne akcesorium, które uczyni nieinteligentne produkty bardziej smart. Jeśli podłączysz do niego dowolny produkt, taki jak lampę, ekspres do kawy czy inny sprzęt, możesz z poziomu telefonu go włączyć lub zautomatyzować, by uruchamiało się o konkretnych porach. Urządzenie zostało wycenione na 89,99 złotych.

Inteligentna wtyczka Omajin (źródło: Netatmo)

Smart Home z Omajin ochroni domowników i mienie

Oferta Omajin obejmuje także sprzęty, które dbają o bezpieczeństwo domowników i mienia. Jednym z produktów jest bezprzewodowa kamera do monitorowania wewnątrz i na zewnątrz. Urządzenie cechuje szeroki kąt widzenia 140 stopni oraz jakość HD. Akcesorium oferuje funkcję rozróżniania ludzi i zwierząt oraz generuje ostrzeżenia, gdy intruz zostanie wykryty. Kamera została wyposażona w dwukierunkowy głośnik i mikrofon oraz akumulator 9600 mAh, który według producenta wystarczy na kilka miesięcy działania. Urządzenie wyceniono na 509,99 złotych.

Kamera na zewnątrz i do wewnątrz Omajin (źródło: Netatmo)

Netatmo Omajin pochwaliło się kamerą solarną z funkcją wykrywania ruchu i noktowizorem. Produkt obsługuje funkcję rozróżniania ludzi i zwierząt. Wyposażono go także w alarm o głośności 105 dB. Sprzęt ten kosztuje 739,99 złotych.

Kamera solarna Omajin (źródło: Netatmo)

Marka zapowiedziała też bezprzewodowy wideodzwonek wyposażony w noktowizor oraz filtr podczerwieni. Gdy gość pojawi się przed drzwiami, urządzenie generuje powiadomienie na telefonie, a dzięki wbudowanemu w dzwonek głośnikowi użytkownik może od razu odpowiedzieć gościom. Sprzęt ten wyposażono w alarm o głośności 85 dB. Jest wodoodporny – oznaczono go klasą IP 65 – sprawdzi się więc nie tylko na korytarzach bloków mieszkalnych, ale także przy zewnętrznych bramkach wejściowych. Koszt wideodzwonka wynosi 599,99 złotych.

Wideodzwonek Omajin (źródło: Netatmo)

Każdy z nowych produktów Omajin będzie łączył się z aplikacją Netatmo, dostępną na smartfony z Androidem i systemem iOS. Do końca września potrwają prace nad kompatybilnością artykułów z Asystentem Google i Amazon Alexą.