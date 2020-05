Twisto zobowiązało się do całkowitego wycofania z wydawania plastikowych kart

Duża część dorosłych (i nie tylko) Polaków nosi w portfelu przynajmniej jedną kartę płatniczą. Dziś trudno sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie bez nich, lecz Twisto nie zamierza kurczowo obstawać przy ich wydawaniu. Czeski FinTech zobowiązał się do całkowitego wycofania plastikowych kart ze swojej oferty do końca 2024 roku.

Twisto traktowany jest przede wszystkim jako konkurencja dla Revolut, lecz oferta obu FinTechów jest podobna tylko w kilku aspektach (na przykład korzystnych przewalutowaniach i oparciu całego systemu o aplikację na urządzenia mobilne) – w pozostałych mocno różni się od siebie. Czesi postawili bowiem na model udzielania klientom kredytu na karcie z możliwością odroczenia (za opłatą) jego spłaty, podczas gdy w przypadku produktu Amerykanów najpierw trzeba wpłacić pieniądze na konto, aby później móc je wydać (nie jest dostępna żadna linia kredytowa).

Twisto przestanie wydawać plastikowe karty do końca 2024 roku

Czeski FinTech wszedł do Polski w październiku 2019 roku i zaoferował swoim klientom plastikową kartę w jednej z dwóch wersji kolorystycznych (brązowo-zielonej i żółto-brązowej). Niespełna pięć miesięcy później Twisto umożliwiło użytkownikom wygenerowanie karty wirtualnej bez dodatkowych opłat (w ciągu dwóch miesięcy aktywowało ją 9 tysięcy osób), natomiast od maja jest ona wydawana automatycznie każdemu nowemu klientowi.

Jednocześnie wciąż mogą oni zawnioskować o plastikową, choć – co ciekawe – jak podają Czesi, posiadacz wirtualnego plastiku wykonał w marcu 2020 roku średnio 14 transakcji, podczas gdy właściciele fizycznego zaledwie dziewięć. Wynikać ma to z faktu, że Twisto umożliwia dodanie karty do Google Pay (w ciągu dwóch miesięcy zrobiło to ponad 10 tysięcy klientów czeskiego FinTechu), a płatności mobilne cieszą się wśród mieszkańców Polski stale rosnącą popularnością. Integracja z Apple Pay ma nastąpić jeszcze w tym roku.

Płatności mobilne wchodzą w nawyk i wypierają gotówkę. Nasze dane z Polski i Czech pokazują, że osoby, które płacą mobilnie, wykonują średnio trzy razy więcej transakcji niż klienci, którzy nie dodali karty do cyfrowego portfela – mówi Michał Smida, CEO i założyciel Twisto.

Twisto poinformowało dziś o otrzymaniu od Mastercard certyfikatu Digital First, co umożliwi mu zaoferowanie wirtualnych kart bez konieczności wydawania plastikowych. Jak wspomniałem, tę ostatnią wciąż można zamówić, lecz czeski FinTech zobowiązał się do całkowitego ich wycofania do końca 2024 roku. Jest to podyktowane nie tylko zmieniającymi się nawykami konsumentów, ale też troską o środowisko – produkcja jednej karty z plastiku wiąże się bowiem z emisją 25 gramów CO2 do atmosfery.

Twisto jest pierwszym graczem na rynku usług finansowych, który złożył taką deklarację. Kto wie, być może w przyszłości na podobny krok zdecyduje się także Revolut, gdyż on również udostępnia swoim klientom kartę wirtualną. Pod względem funkcjonalności nie różni się ona niczym od plastikowej, ponieważ też ma numer, datę ważności i kod CVC (informacje te są widoczne w aplikacji). Problem może pojawić się jedynie wtedy, gdy smartfon się rozładuje i użytkownik nie będzie mógł skorzystać z Google Pay/Apple Pay.

Jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości karty wirtualne będą kartami pierwszego wyboru naszych użytkowników. W przyszłości fizyczne karty podzielą los gotówki i zaczną wychodzić z użytku, wyparte coraz bardziej popularnymi płatnościami mobilnymi, a potem szeroko rozumianą biometrią – powiedział Michał Smida.

Źródło: informacja prasowa