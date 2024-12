Szukasz tabletu? Już nie musisz. Xiaomi Pad 6 jest w fajnej cenie

Artykuł sponsorowany

Do Wigilii zostało już tylko kilka dni. Dla wielu oznacza to gorączkowe poszukiwanie prezentów dla najbliższych (lub samych siebie) na ostatnią chwilę. Jeśli na liście zakupów na święta lub niezależnie od nich macie tablet – spokojnie. Weźcie kilka wdechów i zrelaksujcie się, bo mam dla Was propozycję, obok której – zwłaszcza w aktualnej cenie – naprawdę trudno przejść obojętnie. To Xiaomi Pad 6.

Tak się składa, że Xiaomi Pad 6 miałam okazję testować osobiście. Jakiś czas temu, gdy kosztował (w wersji 8/256) prawie dwa tysiące złotych, pisałam, że jest świetny – po prostu. Co zatem mogę stwierdzić, gdy można go nabyć za sporo mniej niż w cenie rekomendowanej (1799 złotych), bo już za 1299 złotych? Rewelacja – serio. A można będzie go kupić jeszcze sporo taniej!

Z okazji otwarcia nowego sklepu Xiaomi w centrum handlowym Atrium Promenada w Warszawie, Xiaomi Pad 6 w wersji 6/128 będzie można wyrwać w promocyjnej cenie 899 złotych! Za taką kwotę będzie mogło go kupić w sumie 65 osób przez weekend otwarcia – 22 osoby 20.12, kolejne 22 osoby 21.12 i 21 osób – 22.12. Trzeba być zatem szybkim, ale zdecydowanie warto, bo to znakomita cena jak za ten sprzęt. Już Wam mówię dlaczego.

Dlaczego Xiaomi Pad 6 to świetny wybór?

Zacznijmy od wyglądu, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że kupujemy oczami i pierwsze wrażenie jest niezwykle ważne. Xiaomi zadbało o to, by przyciągnąć nasz wzrok elegancką bryłą w jednym z dwóch kolorów – czarnym lub złotym i doskonałą jakością wykonania – mamy do czynienia z aluminiową obudową, która potęguje wrażenie obcowania z urządzeniem premium. Zresztą, wprawne oko dostrzeże nawiązanie stylistyczne do smartfonów Xiaomi.

Jak na zastosowaną przekątną ekranu, która wynosi 11 cali (do wyświetlacza jeszcze wrócimy), tablet zamknięto w niewielkiej i przede wszystkim niezwykle smukłej bryle (253,95 x 165,18 x 6,51 mm). Co równie istotne – jest bardzo lekki, waży bowiem 490 g. To spore osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że wewnątrz umieszczony został akumulator o pojemności aż 8840 mAh.

Według zapewnień producenta, tablet może odtwarzać wideo do nawet 16 godzin – zdecydowanie wystarczy do obejrzenia Kevina czy puszczenia całej świątecznej playlisty podczas świąt :)

Jeśli interesują Was szczegółowe dane na temat czasu pracy, odsyłam do recenzji Xiaomi Pad 6. Mogę natomiast napomknąć, że pod tym względem zdecydowanie nie zawodzi – dzień pracy biurowej spokojnie wytrzymuje, a korzystając z niego mniej intensywnie, to i kilka dni dotrzyma nam kroku. Co też ważne, w zestawie sprzedażowym dostajemy ładowarkę o mocy 33 W.

Duży ekran, funkcjonalne oprogramowanie

Niezależnie od tego, w jakim celu wykorzystujesz tablet, Xiaomi Pad 6 odnajduje się w powierzonych mu zadaniach. Na 11-calowym wyświetlaczu IPS o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz nie dość, że płynnie działają gry i doskonale wyglądają filmy (co ważne, ze wsparciem dla HDR i Dolby Vision!), to jeszcze można uruchomić cztery aplikacje jednocześnie, podnosząc produktywność.

Samo dzielenie ekranu zasługuje na pochwałę, bo jest niesamowicie proste i intuicyjne. Wystarczy w tym celu przesunąć trzema palcami po ekranie od lewej krawędzi tabletu ku środkowi. W ten sposób uruchomimy dwie aplikacje obok siebie, dzięki czemu możemy np. przeglądać listę zaplanowanych świątecznych zakupów po lewej stronie i przeglądać oferty w sklepach po prawej.

Żeby tego było mało, możemy uruchomić w wyskakujących oknach dodatkowe dwie aplikacje – np. odtwarzacz muzyczny, który może umilić nam zakupy i kalkulator, który pozwoli policzyć oszczędności.

Multimedialna bestia

Za działanie tabletu odpowiada ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870 o częstotliwości taktowania 3,2 GHz z grafiką Adreno 650 i Android z MIUI Pad. Połączenie to sprawdza się bezproblemowo, zapewniając wysoką wydajność i kulturę pracy na co dzień – niezależnie od tego, do czego chcemy wykorzystywać sprzęt.

Aaa, i głośniki! Cztery głośniki z Dolby Atmos, po dwa na stronę, grają naprawdę fenomenalnie. Kuba określił je zresztą zaskoczeniem roku w tabletach – zdecydowanie nie bez powodu. Jest to jeden z najlepszych tabletów do oglądania i słuchania muzyki bez potrzeby sięgania po słuchawki – dodał.

Jeśli w święta będziecie chcieli połączyć się na wideorozmowie z dalszą rodziną, żaden problem – tablet jest wyposażony w kamerkę 8 Mpix i mikrofony, które Wam to umożliwią, zachowując bardzo dobrą jakość obrazu i dźwięku. Pamiątkowe zdjęcia z kolei zrobicie wykorzystując główny aparat 13 Mpix. I nie mówcie mi tylko, że czasem nie zdarza Wam się sięgnąć po tablet, żeby cyknąć zdjęcie… ;)

Wspomniałam o pracy biurowej, bo mój pracoholizm wymaga ode mnie sprawdzenia, jak testowany tablet radzi sobie w takich zadaniach. To z kolei może Wam podpowiedzieć, że do tabletu można podpiąć dedykowaną klawiaturę, sprzedawaną oddzielnie (lub każdą inną na Bluetooth). Tablet wspiera również rysik Smart Pen 2 gen, który możemy ładować magnetycznie po położeniu na jednej z krawędzi urządzenia.

Sami zatem widzicie, że Xiaomi Pad 6 to tablet wszechstronny, który sprawdzi się w rękach dzieci, uczniów i dorosłych. Przyjemnie mi się go testowało, gdy trafił w moje ręce pierwszy raz i chętnie polecam go, gdy ktoś pyta o fajny tablet nie za miliony.

Materiał powstał na zlecenie Xiaomi Polska