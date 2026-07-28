Sposób na stabilny internet w podróży. Wcale nie taki drogi

Wszelkiego rodzaju wyjazdy to dla wielu osób świetna okazja na cyfrowy detoks. Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie udanej wycieczki bez dostępu do stabilnego i (w miarę możliwości) bezpiecznego internetu, to router TP-Link TL-WR1512X może być dla Ciebie idealną propozycją. Szczególnie że można go mieć zawsze ze sobą.

TP-Link TL-WR1512X to router na podróż

Jest kilka powodów, dla których router ten może dobrze sprawdzić się podczas wyjazdów. To między innymi niewielki rozmiar (119 × 90 × 34 mm) i niska waga (187 g). Do tego cechują go elastyczne opcje zasilania – ma port USB typu C, umożliwiający podłączenie go do gniazdka przy użyciu standardowej ładowarki do smartfona, do gniazda USB w laptopie albo nawet do powerbanku (wystarczy, że obsługuje PD i oferuje minimum 5 V).

TP-Link TL-WR1512X wykorzystuje technologię Wi-Fi 6 (AX1500). Pozwala na osiągnięcie prędkości do 1201 Mb/s w pasmie 5 GHz oraz 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Równocześnie może obsłużyć nawet 60 urządzeń, a funkcja QoS pozwala mu efektywnie zarządzać ruchem w takiej sieci. Niezły zasięg i stabilne połączenie bezprzewodowe natomiast zapewniać mają dwie zewnętrzne anteny.

Poza tym producent postarał się też o dwa porty gigabitowe: jeden LAN, a jeden może służyć do nawiązywania połączenia z siecią WAN. Inne sposoby na dostęp do źródła to: komórkowy modem USB (4G / 5G) lub tetherning ze smartfona – w obu przypadkach wykorzystywane jest gniazdo USB 3.0. Istnieje również możliwość utworzenia własnej sieci na bazie hotspotu Wi-Fi.

Do konfiguracji urządzenia wystarczy przeglądarka internetowa, a do zarządzania nim wykorzystuje się aplikację TP-Link Tether, dostępną na urządzenia z systemami iOS i Android. Na koniec warto też wspomnieć o bezpieczeństwie – router obsługuje OpenVPN, WireGuard, PPTP i L2TP, a WPA3 pomaga w ochronie prywatnej sieci bezprzewodowej. Całość uzupełniają funkcje, takie jak sieć gościnna czy kontrola rodzicielska.

Ile kosztuje router TP-Link TL-WR1512X?

Router TP-Link TL-WR1512X trafił już do sprzedaży, a jego sugerowana cena wynosi 330 złotych (choć obecnie nigdzie nie widzę oferty tańszej niż 369 złotych). Urządzenie jest objęte trzyletnią gwarancją producenta.