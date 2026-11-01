Robot sprzątający może stanowić realne wsparcie w codziennych porządkach. Może i nie zdoła dokładnie wysprzątać całego mieszkania, ale może pomóc w utrzymaniu dobrego stanu przez dłuższy czas. Wielu osobom kojarzy się raczej z drogim sprzętem, ale aktualnie da się już kupić sensowny model za 1500, 1000, a nawet 500 złotych. W tym rankingu polecam właśnie takie urządzenia.

Ranking tanich robotów sprzątających

Najlepsze roboty sprzątające na rynku kosztują po kilka tysięcy złotych. Jeśli jednak nie masz szczególnie trudnych warunków (obficie leniących się zwierzaków, absolutnego braku przestrzeni czy podłóg wymagających szczególnego traktowania), a do tego Twoje wymagania są raczej niższe niż wyższe, bez trudu znajdziesz dobry sprzęt już za kilkaset złotych.

Musisz przy tym mieć świadomość, że takie tanie urządzenie (choć właściwie będzie to prawda niezależnie od budżetu) nie zdoła w 100% zastąpić tradycyjnego odkurzacza. Zamiast kilka razy w tygodniu wystarczy jednak sięgać po niego raz lub kilka razy w miesiącu, a to już olbrzymie udogodnienie.

W tym rankingu polecam łącznie osiem modeli – najtańszy nie kosztuje nawet 500 złotych, kilka mieści się poniżej progu tysiaka, a ceny najdroższych nie przekraczają 1500 złotych. Pomimo niskich kosztów zakupu są to urządzenia zdecydowanie warte uwagi. Spójrz zatem na ich listę, a następnie przejdziemy do szczegółów technicznych…

Jaki tani robot sprzątający? Ranking 2026:

Mova E20s Pro – najtańszy robot sprzątający, który warto kupić

– najtańszy robot sprzątający, który warto kupić iRobot Roomba 115 Combo – dobry i tani robot sprzątający do paneli i płytek

– dobry i tani robot sprzątający do paneli i płytek Dreame L10s Pro Gen 3 – tani robot sprzątający z mopowaniem obrotowym

– tani robot sprzątający z mopowaniem obrotowym Ecovacs Deebot T30C Gen 2 – całkiem tani robot sprzątający ze stacją opróżniającą

– całkiem tani robot sprzątający ze stacją opróżniającą iRobot Roomba 415 Combo – mocny i kompaktowy robot sprzątający

– mocny i kompaktowy robot sprzątający Roborock Qrevo 5AE – niedrogi robot sprzątający, który potrafi zaskoczyć

– niedrogi robot sprzątający, który potrafi zaskoczyć Dreame D30 Ultra – tani robot sprzątający do dywanów i wykładzin

– tani robot sprzątający do dywanów i wykładzin Mova P50 Pro Ultra – najlepszy robot sprzątający do 1500 złotych

Co oferują najlepsze roboty sprzątające do 1500 złotych?

Nawet tani robot sprzątający jest w stanie zaoferować dobrze zbierającą szczotkę główną i wspomagającą ją szczotkę boczną, jak również odpowiednią moc ssania, aby skutecznie pozbywać się kurzu i drobinek brudu zarówno z podłóg twardych, jak i dywanów. Rozglądając się za takim urządzeniem, najlepiej za minimum przyjąć ok. 10000 Pa, a jeden z polecanych modeli osiąga nawet 25000 Pa.

Standardem jest już także dwufunkcyjność tych urządzeń: nie tylko odkurzają, ale też mopują podłogi. Czyszczenie na sucho i na mokro pozwala jeszcze lepiej zadbać o czystość i higienę w mieszkaniu. Mopy w tych tańszych modelach często jednak działają co najwyżej poprawnie (warto mieć tego świadomość). Jeśli ta funkcja jest dla Ciebie priorytetem, postaw na urządzenie z nasadkami obrotowymi – spisują się lepiej niż pasywne nakładki.—

Każdy robot w tym zestawieniu oferuje funkcję automatycznego powrotu do bazy w celu ładowania. Normą w tej półce cenowej powoli staje się także stacja czyszcząca, która dodatkowo samodzielnie zasysa zebrany przez urządzenie kurz. To wygodne rozwiązanie, sprawiające, że robot w dużej mierze staje się bezobsługowy. Coraz więcej jest też urządzeń, których bazy oferują pranie i suszenie nasadek mopujących.

Możesz liczyć także na wygodne sterowanie z poziomu aplikacji. W niej też możesz ustalić harmonogram sprzątania, dzięki czemu konieczność czuwania nad porządkami w domu ogranicza się do minimum. A po to przecież kupuje się taki sprzęt. Skoro już przy tym jesteśmy…

Zaczynamy!

Mova E20s Pro – najtańszy robot sprzątający, który warto kupić

Zasadniczo odradzam kupowanie tych najtańszych robotów sprzątających, ale zdaję sobie sprawę z tego, że czasem budżet jest po prostu mały i nie ma możliwości jego zwiększenia. Jeśli więc na takie urządzenie możesz wydać maksymalnie pół tysiąca, to poszedłbym w model Mova E20s Pro.

Mova E20s Pro to – w moim odczuciu – najlepszy robot sprzątający do 500 złotych. Może pochwalić się przyzwoitą mocą ssania (na poziomie 13000 Pa), dzięki czemu dobrze radzi sobie z kurzem i mniejszymi okruchami. Z pomocą lasera sprawnie porusza się po mieszkaniu, a wygodna aplikacja na telefon pozwala konkretnie wskazać mu, gdzie ma się udać, a których miejsc powinien unikać. W dodatku samodzielnie unika przeszkód – może i nie jest pod tym względem wybitny, ale w większości przypadków nie zawiedzie.

Mova E20s Pro (źródło: Mova)

Na uwagę zasługuje też obecność innych rozwiązań kojarzonych raczej z droższymi modelami. To między innymi szczotka z systemem zapobiegającym wplątywaniu się włosów i sierści. Dodatkowo robot oferuje również mopowanie przy użyciu statycznej nakładki, ale traktowałbym to raczej jako ciekawostkę niż faktyczną funkcję.

W podstawowej wersji robot zawiera tylko malutką stację ładującą, ale jeśli możesz dołożyć 150 złotych, to sugerowałbym to zrobić, bo zyskasz wtedy wielofunkcyjną bazę, która automatycznie odsysa zebrany brud, czyniąc urządzenie w dużej mierze bezobsługowym. Wystarczy wymieniać worek co dwa-trzy miesiące. No i od czasu do czasu warto też przetrzeć samo urządzenie.

Najważniejsze cechy robota Mova E20s Pro:

moc ssania: 13000 Pa,

mopowanie: pasywne,

średnica robota: 32 cm,

wysokość robota: 9,6 cm,

pokonywanie progów: do 1,8 cm,

system nawigacji: LDS (laserowy),

czas pracy i ładowania: 150 / 210 minut,

stacja czyszcząca: opcjonalna (odsysanie kurzu),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Mova E20s Pro Plus (ze stacją opróżniającą) ok. 600 zł Allegro Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Robot ten (w wersji ze stacją opróżniającą) został poddany testom przez Kacpra z kanału Kapsologicznie, którego możesz też kojarzyć z publikacji na Tabletowo.pl. Zachęcam do sprawdzenia jego materiału:

iRobot Roomba 115 Combo – dobry i tani robot sprzątający do paneli i płytek

Firma iRobot niedawno zdecydowała się odświeżyć swój katalog i muszę przyznać, że zrobiła to naprawdę dobrze. Jej nowe modele cechują się bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do możliwości, a jednym z najlepszych tego przykładów jest Roomba 115 Combo.

Pomimo niewysokiej ceny iRobot Roomba 115 Combo oferuje odkurzanie z mocą ssania dochodzącą aż do 15000 Pa, a LiDAR sprawia, że bardzo pewnie i dynamicznie porusza się po pomieszczeniach, skutecznie unikając przeszkód i na bieżąco dobierając optymalną trasę sprzątania. Zestaw zawiera też nasadkę mopującą, ale – ponownie – ustalmy po prostu, że jest i na tym skończmy temat.

Roomba 115 Combo (fot. iRobot)

Jednym z niezaprzeczalnych atutów opisywanej Roomby jest jej kompaktowość. Robot ma jedynie 30 cm średnicy, a jego wysokość wynosi zaledwie 7,89 cm. Sprawia to, że jest się w stanie zmieścić w wąskich przestrzeniach, a także wjechać pod większość mebli, co bardzo pozytywnie wpływa na ogólne efekty sprzątania.

Na dywanach może jej brakować mocy, ale Roomba jest bardzo dobrym wyborem do domu, w którym dominują panele i płytki. Podobnie jak w przypadku Movy masz do wyboru dwie wersje – ze stacją ładującą oraz (droższą o 200 złotych) ze stacją opróżniającą.

Najważniejsze cechy robota iRobot Roomba 115 Combo:

moc ssania: 15000 Pa,

mopowanie: pasywne,

średnica robota: 30,3 cm,

wysokość robota: 7,89 cm,

pokonywanie progów: do 1,9 cm,

system nawigacji: LiDAR-owy,

czas pracy i ładowania: 120 / 270 minut,

stacja czyszcząca: opcjonalna (opróżniająca),

cena i dostępność:

Dreame L10s Pro Gen 3 – tani robot sprzątający z mopowaniem obrotowym

Dreame L10s Pro Gen 3 to nadal tani robot sprzątający, ale plasujący się już odrobinę wyżej. Przede wszystkim – zamiast tradycyjnego pada wibracyjnego – zawiera dwie nakładki obrotowe, zapewniające nieco lepsze efekty sprzątania na mokro (choć sprzątanie to i tak za dużo powiedziane, ale przynajmniej jest w stanie skutecznie odświeżyć podłogi przed wizytą gości).

Na sucho radzi sobie lepiej. Moc ssania na poziomie 13000 Pa pozwala liczyć na efektywne odkurzanie, a system laserowy zapewnia precyzyjne skanowanie pomieszczeń, optymalne planowanie tras i skuteczne omijanie przeszkód. Do tego dochodzi szczotka z technologią zapobiegającą plątaniu się włosów oraz funkcja rozpoznawania dywanów – wówczas pady mopujące są unoszone, a moc ulega zwiększeniu.

Dreame L10s Pro Gen 3 – źródło: Dreame

Robot sprzątający Dreame L10s Pro Gen 3 może się też pochwalić całkiem cichym działaniem, a kolejnym z jego plusów jest bardzo wygodna w obsłudze, przejrzysta i zarazem funkcjonalna aplikacja mobilna, dająca Ci pełną kontrolę nad urządzeniem. Krótko mówiąc: to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy robot sprzątający do 1000 złotych.

Jedna uwaga: model ten nie występuje w wersji ze stacją oczyszczającą – jest to jedyny taki przypadek w tym rankingu, dalej wszystkie już będą ją mieć (i to w standardzie).

Najważniejsze cechy robota Dreame L10s Pro Gen 3:

moc ssania: 13000 Pa,

mopowanie: obrotowe,

średnica robota: 35 cm,

wysokość robota: 9,7 cm,

pokonywanie progów: do 2 cm,

system nawigacji: LDS (laserowy) / LiDAR-owy,

czas pracy i ładowania: 155 / 360 minut,

stacja czyszcząca: brak – tylko ładująca,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Dreame L10s Pro Gen 3 ok. 880 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Ecovacs Deebot T30C Gen 2 – całkiem tani robot sprzątający ze stacją opróżniającą

Wraz z modelem Ecovacs Deebot T30C Gen 2 przekraczamy barierę 1000 złotych. I rzeczywiście wchodzimy na wyższy poziom. Ten robot oferuje odkurzanie z mocą ssania sięgającą 20000 Pa, dzięki czemu dobrze radzi sobie także z większymi okruchami i nieczystościami na twardych podłogach, a do tego jest w stanie całkiem nieźle wyodkurzać dywany o krótkim włosiu.

Nie brakuje mu szczotki z technologią zapobiegającą plątaniu się włosów ani obrotowych padów do odświeżania podłóg na mokro. W dodatku jeden z mopów, podobnie jak szczotka boczna, jest osadzony na ruchomym ramieniu, które wysuwa się w razie potrzeby, aby docierać do samej krawędzi i narożników, a tym samym by nie pozostawiać niedoczyszczonych miejsc.

Ecovacs Deebot T30C Gen 2 – źródło: Ecovacs

Producent postarał się też o sprawny system nawigacji, mapowania pomieszczeń i unikania przeszkód, oparty na technologii laserowej. Bezproblemowe pokonywanie progów o wysokości do 2 cm stanowi dopełnienie całości.

Częścią zestawu Ecovacs Deebot T30C Gen 2 jest również stacja bazowa Omni, która zdecydowanie zasługuje na uwagę. Nie tylko ładuje akumulator robota i odsysa zebrany przez niego kurz, ale też myje nakładki mopujące gorącą wodą o temperaturze 75 stopni Celsjusza i suszy je w 45 stopniach Celsjusza. Całość jest więc praktycznie bezobsługowa (i bardzo higieniczna).

Najważniejsze cechy robota Ecovacs Deebot T30C Gen 2:

moc ssania: 20000 Pa,

mopowanie: obrotowe,

średnica robota: 35,3 cm,

wysokość robota: 10 cm,

pokonywanie progów: do 2 cm,

system nawigacji: laserowy,

czas pracy i ładowania: 180 / 300 minut,

stacja czyszcząca: tak (odsysanie kurzu, wymiana wody, mycie i suszenie mopów),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Ecovacs Deebot T30C Gen 2 ok. 1100 zł Allegro Media Expert Oficjalny sklep Ecovacs Zawiera linki afiliacyjne.

iRobot Roomba 415 Combo – mocny i kompaktowy robot sprzątający

Ma taką samą moc ssania (20000 Pa) i równie dopracowany system nawigacji LiDAR-owej, co wyżej opisany Deebot. Do tego świetny zestaw szczotek i bardzo zbliżoną funkcjonalność. Roomba 415 Combo wygrywa jednak pod względem skuteczności czyszczenia podłóg na mokro, dzięki systemowi SmartScrub oferującemu aktywne szorowanie ruchem w przód i w tył (poza standardowym obracaniem się padów mopujących).

Tym, co zdecydowanie przemawia za wyborem modelu iRobot Roomba 415 Combo, są również kompaktowe gabaryty. Średnica robota nieznacznie przekracza 30 cm, a jego wysokość wynosi 8,3 cm – dzięki temu jest w stanie wcisnąć się tam, gdzie inne urządzenia tego typu nie potrafią się zmieścić.

iRobot Roomba 415 Plus Combo (fot. iRobot)

W ręce użytkownika oddana jest też świetna, udoskonalana od lat aplikacja iRobot Home. Pozwala wygodnie i efektywnie sterować robotem sprzątającym, zmieniać jego ustawienia i ustalać harmonogramy.

W zestawie znajduje się także stacja bazowa, służąca do ładowania akumulatora, opróżniania zbiornika na kurz, wymiany wody oraz mycia i suszenia nakładek mopujących. Ma więc wszystko, czego potrzeba i czego można oczekiwać na tej półce cenowej.

Najważniejsze cechy robota iRobot Roomba 415 Combo:

moc ssania: 20000 Pa,

mopowanie: obrotowe + szorujące,

średnica robota: 30,3 cm,

wysokość robota: 8,3 cm,

pokonywanie progów: do 2 cm,

system nawigacji: LiDAR-owy,

czas pracy i ładowania: 180 / 330 minut,

stacja czyszcząca: tak (odsysanie kurzu, wymiana wody, mycie i suszenie mopów),

cena i dostępność:

Roborock Qrevo 5AE – niedrogi robot sprzątający, który potrafi zaskoczyć

Kolejną propozycją jest oferowany w podobnej cenie, co Roomba, Roborock Qrevo 5AE. Jego sucha specyfikacja (a w szczególności moc ssania na poziomie 12000 Pa) może nie wydawać się imponująca, ale efekty sprzątania są więcej niż zadowalające, a do tego model ma kilka asów w rękawie.

Pierwszym z nich jest zestaw szczotek, cechujących się wyjątkową odpornością na plątanie się włosów i sierści. Drugim – zintegrowany z robotem zbiorniczek na wodę, dzięki któremu pady podczas mopowanie mogą być na bieżąco zwilżane. Wreszcie trzecim – stosunkowo ciche działanie w porównaniu do konkurencji.

Roborock Qrevo 5AE (źródło: Roborock)

Atutem Roborocka jest także dobrze przemyślana, przejrzysta i oferująca nieprzeciętnie szeroką funkcjonalność aplikacja na telefon. Dlatego to świetny wybór dla osób, których mieszkania stanowią pewne wyzwanie dla robotów sprzątających.

Zestaw uzupełnia stacja bazowa, której nie brakuje żadnej z funkcji, o których wspominałem już przy okazji innych modeli w tym zestawieniu: uzupełnia energię, odsysa kurz, wymienia wodę oraz myje i suszy pady mopujące.

Najważniejsze cechy robota Roborock Qrevo 5AE:

moc ssania: 12000 Pa,

mopowanie: obrotowe,

średnica robota: 35,3 cm,

wysokość robota: 9,65 cm,

pokonywanie progów: do 2 cm,

system nawigacji: LDS (laserowy),

czas pracy i ładowania: 180 / 240 minut,

stacja czyszcząca: tak (odsysanie kurzu, wymiana wody, mycie i suszenie mopów),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Roborock Qrevo 5AE ok. 1250 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Dreame D30 Ultra – tani robot sprzątający do dywanów i wykładzin

Jeśli masz w domu dużo dywanów i szukasz taniego robota sprzątającego, który jakkolwiek zdoła pomóc Ci w ich czyszczeniu, osobiście postawiłbym na Dreame D30 Ultra. Jego największym atutem jest moc ssania dochodząca aż do 25000 Pa. W połączeniu z niezłą szczotką główną całkiem dobrze radzi sobie ze zbieraniem kurzu i okruchów nie tylko z twardych, ale i miękkich podłóg.

Z myślą o dywanach mamy tu też funkcję podwójnego odkurzania miękkich powierzchni i automatyczne zwiększanie mocy. W razie czego można też oznaczyć dywany i wykładziny w aplikacji, pozwalającej również na dokładne ustalenie preferencji.

Dreame D30 Ultra (źródło: Dreame)

Dodatkowo producent wyposażył ten model w dwa obrotowe pady mopujące, a jeden z nich może się wysuwać nawet o 4 cm, umożliwiając dokładne czyszczenie przy krawędziach. Nie zabrakło też zaawansowanego systemu nawigacyjnego z funkcją unikania przeszkód.

Całość – standardowo już – uzupełnia wielofunkcyjna stacja dokująca, która robi wszystko, by odciążyć użytkownika i zapewnić odpowiedni poziom higieny.

Najważniejsze cechy robota Dreame D30 Ultra:

moc ssania: 25000 Pa,

mopowanie: obrotowe,

średnica robota: 35 cm,

wysokość robota: 9,7 cm,

pokonywanie progów: do 2 cm,

system nawigacji: LDS (laserowy),

czas pracy i ładowania: 230 / 240 minut,

stacja czyszcząca: tak (odsysanie kurzu, wymiana wody, mycie i suszenie mopów),

cena i dostępność:

Mova P50 Pro Ultra – najlepszy robot sprzątający do 1500 złotych

Ranking tanich robotów sprzątających wieńczy Mova P50 Pro Ultra. Ten model nie jest doskonały, ale moim zdaniem trudno o lepszy wybór, jeśli budżet nie może przekroczyć 1500 złotych. To wszechstronne, a zarazem solidne i skuteczne urządzenie do czyszczenia podłóg.

Maksymalna moc oferowana przez Movę jest nieco niższa, bo wynosi 19000 Pa. Za to jej boczna szczotka wysuwa się, aby docierać do krawędzi i narożników (czego Dreame D30 Ultra nie oferuje), a szczotka główna ma ostrza, które rozcinają włosy, skutecznie redukując ryzyko ich wplątywania.

Kolejnym atutem opisywanego modelu jest kamera, która w połączeniu z algorytmami AI zapewnia precyzyjniejsze rozpoznawanie i unikanie przeszkód, a do tego pozwala zdalnie podejrzeć, co dzieje się w domu. Jest też doświetlenie LED, pozwalające robotowi na efektywną pracę po zmroku.

Dwa obrotowe pady mopujące, wygodna aplikacja i stosunkowo ciche działanie to kolejne atuty. Nie można też pominąć kwestii stacji bazowej, która również oferuje pełną funkcjonalność, opisywaną w tym zestawieniu już kilka razy.

Najważniejsze cechy robota Mova P50 Pro Ultra:

moc ssania: 19000 Pa,

mopowanie: obrotowe,

średnica robota: 35 cm,

wysokość robota: 10,38 cm,

pokonywanie progów: do 2 cm,

system nawigacji: LDS (laserowy) + kamera,

czas pracy i ładowania: 200 / 210 minut,

stacja czyszcząca: tak (odsysanie kurzu, wymiana wody, mycie i suszenie mopów),

cena i dostępność:

Po ubiegłorocznych testach Kasia napisała w podsumowaniu recenzji, że trudno uwierzyć w to, ile kosztuje Mova P50 Pro Ultra, wskazując na to, jak wiele potrafi robot za 3099 złotych. Dziś da się go kupić za mniej niż połowę tej ceny – trudno chyba o lepszą rekomendację.

Tani odkurzacz automatyczny – jaki wybrać?

Jeśli po zapoznaniu się z tym zestawieniem w Twojej głowie nadal znajdują się pytania, które nie doczekały się odpowiedzi, śmiało zadaj je w sekcji komentarzy. A jeśli nie udało Ci się znaleźć niczego dla siebie to wiedz, że modeli godnych polecenia jest oczywiście więcej niż osiem i możliwe, że ten, który będzie najlepszy akurat dla Ciebie, nie zmieścił się w tym rankingu. Pytaj więc – spróbuję pomóc.