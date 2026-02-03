Nawet 2000 złotych zwrotu. Samsung rusza z promocją na smartfony i tablety

Nowa promocja Samsunga pozwala zyskać nawet 2000 złotych zwrotu na kartę. Wystarczy kupić wybrany smartfon lub tablet Galaxy oraz wykonać kilka dodatkowych kroków.

Samsung ogłosił atrakcyjną promocję

Jeśli od dłuższego czasu zastanawiasz się nad kupnem składanego smartfona lub tabletu Samsunga, to możliwe, że właśnie trafiła się świetna okazja, aby podjąć ostateczną decyzję. Otóż wybrane urządzenia zostały objęte specjalną promocją, z której skorzystanie – co jest dość ważną zaletą – jest banalnie proste.

W celu wzięcia udziału w promocji trzeba wykonać pierwszy, podstawowy krok. Otóż musimy kupić smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7 lub Samsung Galaxy Z Flip 7 FE albo sięgnąć po tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung Galaxy Tab S11, Samsung Galaxy Tab S10 FE lub Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Zakupu należy dokonać w dniach od 2 lutego do 22 lutego 2026 roku u partnera handlowego Samsunga.

Kolejnym krokiem jest aktywacja urządzenia do 1 marca 2026 roku. Proces ten wymaga uruchomienia sprzętu na terytorium Polski z aktywną kartą SIM, posiadania dostępu do internetu oraz akceptacji warunków EULA. Po wykonaniu wymienionych kroków należy poszukać baneru z promocją w aplikacji Samsung Members i w niego kliknąć.

Wspomniany baner przenosi do formularza, który trzeba wypełnić do dnia 8 marca 2026 roku. Dodatkowo musimy załączyć w nim dowód zamówienia i dowód zakupu urządzenia oraz zdjęcia pudełka z widocznym numerem seryjnym/IMEI. Wypada wiedzieć, że rejestracja w formularzu zgłoszeniowym możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.

Jeśli wszystko zostanie zrobione zgodnie z wytycznymi, a także użytkownik pozytywnie przejdzie weryfikację zgłoszenia, zostanie mu nprzyznany zwrot na kartę do płatności mobilnych w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę. Wypłata nastąpi do 21 dni kalendarzowych. Kartę należy dodać do Samsung Wallet, aby płacić nią za pomocą Samsung Pay.

Nawet 2000 złotych zwrotu

Wysokość zwrotu, przyznawanego w ramach promocji, zależy od zakupionego urządzenia. Dla smartfonów wygląda to w następujący sposób:

Samsung Galaxy Z Fold 7 – 2000 złotych,

Samsung Galaxy Z Flip 7 – 1500 złotych,

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE – 1000 złotych.

Natomiast zakup wybranego tabletu oznacza zwrot w wysokości:

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – 1000 złotych,

Samsung Galaxy Tab S11 – 800 złotych,

Samsung Galaxy Tab S10 FE – 200 złotych,

Samsung Galaxy Tab S10 Lite – 200 złotych.

Regulamin promocji znajdziecie tutaj.