Aplikacja, którą trzeba znać. To nowoczesny radar bezpieczeństwa zakupów

Produkty lądujące na półkach sklepowych nie zawsze są w pełni bezpieczne. Często dopiero po czasie okazuje się, że mogą zagrażać życiu i zdrowiu, a ich wycofanie z rynku jest koniecznością. Dzięki nowej, bezpłatnej aplikacji, niemal natychmiast dowiesz się, czy kupiony przez Ciebie produkt nie jest zagrożeniem dla Ciebie i Twojej rodziny.

Ta aplikacja natychmiast da Ci znać o wycofanych artykułach

Niemalże każdego dnia z polskiego rynku wycofywane są różne produkty, takie jak np. słuchawki bezprzewodowe z przekroczonym stężeniem zawartości ołowiu. Urządzenia, artykuły spożywcze, przedmioty codziennego użytku, a nawet leki znikają z półek z rozmaitych powodów. Niestety, konsumenci często nie są świadomi, że produkt, który zakupili jakiś czas temu, może być dla nich niebezpieczny.

Instytucje odpowiedzialne za sprawdzanie artykułów dostępnych w sprzedaży publikują komunikaty, a często też sklepy zobowiązane są do wywieszenia specjalnego ogłoszenia, które niekoniecznie rzuci się konsumentowi w oczy w trakcie kolejnych zakupów. Mimo postępu technologicznego do dziś w zasadzie nie ma jednego miejsca, w którym dowiemy się o wszystkich wycofanych produktach.

Z pomocą przychodzi nowa aplikacja o nazwie oAlert. Jak twierdzą twórcy, jest to nowoczesny radar bezpieczeństwa zakupów. Platforma śledzi i publikuje komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, UOKiK-u oraz Safety Gate. Dodatkowo użytkownik aplikacji jest na bieżąco informowany o wycofanym produkcie za pomocą powiadomienia push (o ile wyrazi na nie zgodę).

Co ważne, oAlert nie wymaga żadnych opłat ani zakładania konta czy logowania. Obecnie w bazie znalazło się już ponad 2,1 tysiąca alertów.

Powiadomienie push z aplikacji oAlert (źródło: oAlert)

Ostrzeżenia o wycofanych produktach – jak w praktyce działa oAlert?

Aplikacja oAlert to intuicyjne narzędzie. Aby zacząć z niego korzystać wystarczy je pobrać ze sklepu Play lub App Store. Po przejściu przez ekran początkowy z informacjami na ekranie smartfona wyświetli się lista wycofanych w ostatnim czasie produktów, a na niej informacje, takie jak nazwa i rodzaj produktu, data ogłoszenia oraz specjalna plakietka z oceną poziomu zagrożenia, te są trzy: Krytyczne (czerwone), Wysokie (pomarańczowe), Średnie (żółte) i Niskie (zielone).

Co ważne, po kliknięciu w wybrany produkt można szczegółowo zapoznać się z obszernymi informacjami dotyczącymi danego artykułu. Znajdziesz tam m.in. szczegółowo opisany rodzaj zagrożenia, datę wycofania, pochodzenie alertu, numer partii, a także zalecenia dla konsumentów oraz działania już podjęte przez daną instytucję.

Aplikacja oAlert (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)