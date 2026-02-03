Potężna awaria w Alior Banku. Bank uspokaja klientów

Klienci Alior Banku – zarówno indywidualni, jak i biznesowi – nie mogą korzystać ani z aplikacji, ani z bankowości internetowej. Bank jest świadomy tej sytuacji – wystosował komunikat, w którym uspokaja klientów.

Awaria w Alior Banku 3 lutego 2026 roku

Potężna awaria w Alior Banku rozpoczęła się 3 lutego 2026 roku około godziny 14:00. To właśnie wtedy w serwisie Downdetector.pl lawinowo zaczęły pojawiać się zgłoszenia o problemach z działaniem systemów banku. Przy próbie uruchomienia aplikacji wyświetla się komunikat, zaczynający się od informacji, że System jest chwilowo niedostępny.

Awaria w Alior Banku 3 lutego 2026 roku (źródło: Downdetector.pl)

Dalej można przeczytać, ze bank obecnie prowadzi (niezaplanowane wcześniej) prace serwisowe, przez które aplikacja Alior Mobile jest niedostępna. Alior Bank zapewnia, że pracuje nad przywróceniem prawidłowego działania systemów i przeprasza za wszelkie niedogodności.

Awaria w Alior Banku 3 lutego 2026 roku (screen: Kacper Żarski | Tabletowo.pl)

Na oficjalnym koncie Alior Bank SA na portalu Facebooku opublikowano komunikat, w którym podano, że systemy i aplikacje banku: Alior Mobile, Alior Online, Alior Business, Alior Business Mobile są obecnie niedostępne.

Ponadto występują trudności w dostarczaniu kodów SMS do autoryzacji transakcji, a do tego wszystkiego kontakt z infolinią i obsługa w placówkach banku również mogą być utrudnione. Bank informuje, że jeżeli ktoś chce zastrzec kartę, powinien zadzwonić pod numer 22 515 31 50.

Równocześnie Alior Bank zapewnia, że pieniądze klientów są całkowicie bezpieczne.