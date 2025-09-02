To iPhone 17 czy iPhone 17 Pro? Tak

Im bliżej premiery nowych iPhone’ow, tym więcej pojawia się smartfonów, które starają się je udawać, kosztując przy tym ułamek ceny oryginałów. Na horyzoncie pojawił się właśnie kolejny.

Tak wyglądałaby hybryda iPhone 17 i iPhone 17 Pro

Wygląd smartfonów Apple powolutku ewoluuje, jednak w 2025 roku będzie można mówić o rewolucji, ponieważ Amerykanie wprowadzą największe zmiany od lat, które nie pozwolą pomylić nowych modeli z poprzednikami. Jedynie iPhone 17 ma wyglądać jak iPhone 16.

Wkrótce braknie palców u obu rąk, aby zliczyć wszystkich naśladowców nowych smartfonów Apple. Wśród nich pojawili się już m.in. Nubia Air, której premiera przed nami, a także Realme P4 5G i Realme P4 Pro 5G. Do tego grona dołączy również HMD Pulse 2 Pro, który najpewniej zadebiutuje podczas zbliżających się targów IFA 2025 w Berlinie.

Dowiedzieliśmy się tego dzięki pomyłce szwajcarskiego sklepu, który przedwcześnie udostępnił stronę, poświęconą temu modelowi. Oprócz informacji, dotyczących specyfikacji, opublikował również rendery urządzenia. Smartfon HMD Pulse 2 Pro wygląda jak hybryda iPhone 17 i iPhone 17 Pro.

HMD Pulse 2 Pro (via GSMArena)

Urządzenie ma bowiem dwa aparaty w lewym górnym rogu, ułożone jeden pod drugim, ale jednocześnie też dużą, prostokątną wyspę, rozciągającą się od lewej do prawej krawędzi. Nie ma możliwości, aby było to przypadkowe podobieństwo.

Jaką specyfikację będzie miał smartfon HMD Pulse 2 Pro

Pomimo podobieństwa do high-endowych iPhone’ów, smartfon HMD Pulse 2 Pro nie będzie modelem z najwyższej półki. Wręcz przeciwnie – propozycją z niższej półki z uwagi na zastosowanie procesora Unisoc T615 wraz z 6 GB RAM. Do tego zaoferuje 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

HMD Pulse 2 Pro (via GSMArena)

Na jego pokładzie ma znajdować się również 50 Mpix aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu oraz 6,72-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ i akumulator o pojemności 5000 mAh. Całość będzie fabrycznie pracować pod kontrolą systemu Android 15, a nie najnowszego i dostępnego od tygodni Androida 16.

Spodziewana cena HMD Pulse 2 Pro to równowartość około 800 złotych.