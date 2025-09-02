Szybszy światłowód w niewiele wyższej cenie

Światłowód w Nju przyspiesza. Wśród dostępnych opcji pojawiła się nowa – z dwukrotnie szybszym pobieraniem i wysyłaniem. Co najlepsze – cena takiego internetu jest tylko nieznacznie wyższa. A oto szczegóły.

Światłowód w Nju teraz nawet do 600 Mb/s

Do tej pory w Nju można było wybierać pomiędzy dwiema prędkościami internetu światłowodowego: 200 Mb/s lub 300 Mb/s. Teraz dochodzi do nich trzecia opcja, w której pobieranie dochodzi aż do 600 Mb/s, a wysyłanie – do 100 Mb/s. I co warto podkreślić, cena wcale nie jest dużo wyższa, bo za podwojenie prędkości dopłacić trzeba zaledwie dyszkę miesięcznie.

Spójrzmy na konkrety. Światłowód do 600 Mb/s w Nju kosztuje 59 złotych miesięcznie lub 79 złotych miesięcznie, jeśli potrzebujesz internetu w budynku jednorodzinnym (to standardowa dopłata doliczana niezależnie od wybranego pakietu). Musisz też wiedzieć o jednorazowej opłacie instalacyjnej (50 złotych), a z plusów – o bezpłatnym modemie FunBox 3.0 (z czterema gigabitowymi portami LAN i dwupasmowym Wi-Fi 5) w zestawie. Z tego ostatniego możesz korzystać tak długo, jak trwa umowa.

A umowę – jak to w Nju – podpisujesz na czas nieokreślony. Oznacza to, że możesz w dowolnym momencie zrezygnować z usługi, co daje dużą swobodę i brak obaw o konieczność płacenia długimi miesiącami za coś, co nie działa zbyt dobrze w Twojej lokalizacji. Przy tym można liczyć na całkiem niezły zasięg i dobrą jakość, bo całość bazuje na światłowodowej sieci Orange.

Światłowód w Nju – oferta 2025 (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Trwa promocja w Nju – pierwszy miesiąc za 0 złotych

Przy okazji warto wspomnieć, że do 7 września 2025 roku trwa promocja, dzięki której możesz zyskać 1 miesiąc abonamentu za 0 złotych. Wystarczy, że na etapie podsumowania zamówienia wpiszesz kod rabatowy JESIEN25. Tylko jedna uwaga: w ten sposób zaoszczędzisz na opłacie miesięcznej, ale opłatę instalacyjną i ewentualną dopłatę za budynek jednorodzinny i tak będzie trzeba uiścić.

Wspomnę też słówkiem, że Nju oferuje pakiety łączone – jeśli masz już subskrypcję na telefon lub chcesz taką dobrać do światłowodu, to możesz oczekiwać nieco niższych opłat każdego miesiąca.