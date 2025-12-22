Alternatywa dla smartwatcha. Zaskakuje i zachwyca

Smartwatche cieszą się ogromną popularnością, lecz nie każdy jest w stanie się do nich przekonać. Do sprzedaży trafiła kolejna alternatywa dla smart zegarka. Może Was zarówno zaskoczyć, jak i zachwycić.

Atrakcyjna alternatywa dla smartwatcha

Marka Rogbid, która specjalizuje się we wprowadzaniu na rynek przystępnych cenowo urządzeń do noszenia (nie tylko na nadgarstku), zaanonsowała nowy produkt. Rogbid Vogue to stylowa opaska, która ma stanowić alternatywę dla smartwatcha. Przede wszystkim dlatego, że jest bardzo smukła – szerokość miejsca, w którym znajduje się ekran i cała elektronika, to zaledwie 2,8 mm.

Według producenta Rogbid Vogue łączy biżuterię z technologią do noszenia, ponieważ pomimo swojej nietypowej i bardzo smukłej konstrukcji może stanowić alternatywę dla smartwatcha. Jego funkcjonalność obejmuje bowiem nie tylko wyświetlanie informacji o godzinie, ale też o przychodzącym połączeniu i powiadomieniach na sparowanym smartfonie.

Rogbid Vogue (źródło: Rogbid)

Ponadto, podobnie jak każdy smartwatch, opaska Rogbid Vogue jest w stanie monitorować puls i poziom tlenu we krwi, a także sen (z podziałem na fazy). Dla kobiet dodatkowo oddawana jest do dyspozycji funkcja śledzenia cyklu menstruacyjnego. Wszyscy natomiast mogą do tego skorzystać z różnych trybów sportowych i chociaż producent nie podaje ich liczby, to deklaruje, że można z nią pływać, a nawet nurkować, gdyż jest odporna do 10 ATM.

Wszystkie zebrane przez Rogbid Vogue dane można przeglądać w aplikacji na smartfonie. Opaska może to robić nieprzerwanie przez od 5 do 7 dni, zanim przyjdzie pora podłączyć ją do ładowarki. Czas pracy w trybie czuwania sięga natomiast 30 dni.

Rogbid Vogue (źródło: Rogbid)

Opaska Rogbid Vogue nie kosztuje dużo

Nie bez powodu już na początku pojawiła się wzmianka, że marka ta wprowadza na rynek przystępne cenowo sprzęty. Opaska Rogbid Vogue także nie należy do drogich propozycji, gdyż kosztuje 59,99 dolarów, co jest równowartością około 215 złotych. Do wyboru są trzy opcje kolorystyczne: Radiant Gold, Lunar Silver i Chrome Shadow.

W ramach świątecznej promocji producent dorzuca w prezencie tanie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (standardowo kosztujące 29,99 dolarów) i dodatkową opaskę silikonową oraz… kartkę bożonarodzeniową.