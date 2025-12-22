Ta Motorola będzie obiektem westchnień niejednego faceta

Tak jest, że składane smartfony typu flip często promowane są jako idealny towarzysz kobiety, choć oczywiście producenci nie kierują ich tylko do płci pięknej. Motorola w tym wydaniu może jednak zainteresować przede wszystkim mężczyzn.

Okolicznościowa Motorola na 2026 FIFA World Cup

11 czerwca 2026 roku rozpocznie się kolejny mundial – mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn, które w większości śledzą właśnie mężczyźni. Weźmie w nich udział 48 zespołów, które po raz pierwszy w historii zmierzą się ze sobą w 16 miastach w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Finał zaplanowano na 19 lipca 2026 roku.

Jak przy każdej tego typu okazji należy spodziewać się wysypu gadżetów z motywami przyszłorocznego FIFA World Cup. Motorola również tworzy produkt, który ma go upamiętnić – specjalną edycję modelu Razr 2025/Razr 60, zaprezentowanego w kwietniu 2025 roku. Na jego dole widnieje napis Official Smartphone Partner.

źródło: Evan Blass

Evan Blass, który ujawnił plany producenta, informuje, że firma zamierza rozdać pięć egzemplarzy tego urządzenia podczas wydarzenia CES 2026. Będzie to część loterii z nagrodami o łącznej wartości 50 tysięcy dolarów (w puli znajdują się też wycieczki na 2026 FIFA World Cup).

Nie wiadomo, czy smartfon trafi do regularnej sprzedaży, ale jeśli tak się stanie, to z pewnością stanie się obiektem pożądania niejednego mężczyzny. Kobiety jednak także oglądają piłkę nożną i jak najbardziej mogą zamarzyć o takim telefonie.

FIFA ugina się pod presją – zapowiada tańsze bilety na mecze

Ceny biletów na mecze, rozgrywane w ramach XXIII Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026, wprawiły w osłupienie kibiców, ponieważ zapowiadano, że wejściówki będą kosztowały od 60 dolarów. Tymczasem ich ceny sięgnęły nawet 8680 dolarów.

Pod naporem krytyki FIFA zdecydowała się udostępnić pulę biletów na każdy mecz za (obiecywane) 60 dolarów. Zostaną one przekazane federacjom krajowym, których drużyny awansowały do mundialu. To właśnie one zdecydują, w jaki sposób je rozdysponują – jak przekazuje TVP Info – wśród lojalnych kibiców, którzy byli obecni na poprzednich meczach reprezentacji u siebie i na wyjeździe.