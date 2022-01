Instagram testuje zmiany, które powinny spodobać się użytkownikom TikToka

Trzeba przyznać, że TikTok odczuwalnie wpłynął na wszystkie największe serwisy społecznościowe. Widać to chociażby po Instagramie, który niebawem może jeszcze bardziej zbliżyć się do konkurencyjnej aplikacji.

Jedna aplikacja znacząco wpłynęła na cały rynek

TikTok zauważalnie przyczynił się do popularyzacji nowego formatu treści w mediach społecznościowych. Chodzi o krótkie filmiki, którym często towarzyszy podkład muzyczny. Rozwiązanie okazało się na tyle popularne, że dość sprawnie zostało wprowadzone przez konkurencję – np. Reels na Instagramie czy Shorts na YouTube.

Co więcej, zarówno Reels, jak i Shorts, otrzymały wysoką pozycję w aplikacjach. Dostęp do nich zyskujemy bowiem bezpośrednio z głównego ekranu. Patrząc na liczbę treści umieszczanych w tych dwóch sekcjach można wnioskować, że cieszą się one wysokim zainteresowaniem.

Ponadto, TikTok nie tylko spopularyzował nowy format, ale również sposób przechodzenia pomiędzy poszczególnymi filmami. Odbywa się to poprzez przewijane w górę i dół. Warto zauważyć, że identycznie działa to w przypadku Reels i Shorts.

Niespójność w Instagramie, która może irytować

Jeśli często przeglądamy krótkie filmiki na TikToku lub w specjalnych sekcjach w wyżej wymienionych dwóch aplikacjach, to niezamierzenie możemy wyrobić sobie gest przewijania filmików za pomocą pociągnięcia w dół lub w górę. Sprawia to, że właśnie w ten sposób możemy następnie próbować przechodzić pomiędzy bardziej klasycznymi Stories na Instagramie.

🚨 Instagram is testing a vertical swipe stories feed in Turkey



h/t @yousufortaccom pic.twitter.com/KdJa9CTnTl — Matt Navarra (@MattNavarra) January 12, 2022

Niestety, szybko zauważymy, że w Stories musimy przedstawić się na przeglądanie z wykorzystaniem stuknięć w prawą i lewą stronę ekranu. Niewykluczone, że niebawem się to zmieni, aczkolwiek problem może nie zostać w pełni wyeliminowany.

Matt Navarra, specjalista ds. mediów społecznościowych, poinformował, że Instagram testuje pionowe przewijanie Stories. Prawdopodobnie obecnie testy prowadzone są na małej grupie użytkowników w Turcji, co najpewniej ma na celu zebranie wstępnych opinii o planowanych zmianach.

Brakuje jednak spójności – przewijanie w pionie dotyczy przechodzenia pomiędzy Stories poszczególnych użytkowników, ale materiały umieszczone przez tego samego użytkownika nadal musimy zmieniać stuknięciami w prawą lub lewą stronę ekranu. Miejmy jednak nadzieję, że w wersji finalnej zostanie to zmienione.

Pomysł jak najbardziej wydaje się krokiem w dobrym kierunku. Po pierwsze, wprowadzi on identyczną obsługę w przypadku Stories i Reels na Instagramie. Po drugie, przewijanie w pionie z wykorzystaniem prostych gestów jest raczej bardziej naturalne.