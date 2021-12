Google już nie jest królem! TikTok najchętniej odwiedzaną stroną w 2021 roku

Tak jest, przeczytaliście tytuł bardzo dobrze. Po wielu latach dominacji oraz ogromie usług, z jakich korzystamy dzięki Google – stało się. Wyszukiwarka firmy z Mountain View nie jest już najchętniej odwiedzaną stroną internetową na świecie. Stał się nią TikTok!

Reklama

Umarł król, niech żyje król

No, z tą śmiercią to celowo przesadzam. Jest to jednak przełomowy moment, pokazujący jak bardzo zmienił się Internet, odkąd pierwszy raz wpisaliśmy w przeglądarkę adres wyszukiwarki Google. Według rankingu Cloudflare, TikTok był najchętniej odwiedzaną domeną w 2021 roku, prześcigając jednocześnie wynik firmy z Mountain View.

TikTok jest platformą przyszłości. Im szybciej firmy się na nim poznają, tym lepiej dla ich marketingu i sprzedaży produktów oraz usług

Nie tak dawno pisaliśmy również, że TikTok w przyszłym roku może stać się 3. siecią społecznościową na świecie, zaraz za serwisami firmy Meta – Facebookiem oraz Instagramem.

Reklama

Rozwój singapurskiej platformy jest zatrważający, lecz nic w tym dziwnego. Aplikacja ta potrafi pochłaniać na dziesiątki minut, przyczyniając się do spadków produktywności pracowników na całym świecie. Mając już jednak tak ciekawy ranking od Cloudflare, porównajmy tegoroczne wyniki z tymi z 2020 roku.

Pozycja Najpopularniejsze domeny pod koniec 2021 roku Najpopularniejsze domeny pod koniec 2020 roku 1 TikTok.com Google.com 2 Google.com Facebook.com 3 Facebook.com Microsoft.com 4 Microsoft.com Apple.com 5 Apple.com Netflix.com 6 Amazon.com Amazon.com 7 Netflix.com TikTok.com 8 YouTube.com YouTube.com 9 Twitter.com Instagram.com 10 WhatsApp.com Twitter.com

W górę o sześć oczek

Od zeszłego roku, TikTok zanotował fenomenalny progres. Singapurska aplikacja kończyła zeszły rok z domeną na zaledwie siódmej lokacie, dlatego też awans na sam szczyt tym bardziej jest imponujący. Reszta gigantów raczej utrzymuje swoje pozycje, choć tak niski status serwisu YouTube jest co najmniej zaskakujący. Warto jednak mieć na uwadze, że sam Google oferuje takie usługi jak Mapy, Dysk, Tłumacz – a mimo to, TikTok był w stanie samodzielnie tego kolosa pokonać.

Cloudflare jednak zaznacza, iż sam ranking może nie być do końca precyzyjny. Bazuje on bowiem tylko na danych z serwera nazw DNS 1.1.1.1. Oznacza to, że obejmuje on tylko pewną część unikatowych wyświetleń poszczególnych stron. Jednak sam fakt, że TikTok również dominował wśród portali z segmentu social-media, daje sporo do myślenia.

A na koniec, pozostali liderzy. Netflix drugi rok z rzędu był najpopularniejszym serwisem do streamingu filmów, a segment e-commerce zdominował z kolei Amazon. Najpopularniejszą usługą do czatowania okazał się zaś WhatsApp, choć trzeba mieć na uwadze, że wiele popularniejszych stron social-media także pełni rolę komunikatorów. Co jest jednak najciekawsze, Cloudflare uznaje takie gry jak Roblox oraz Fortnite jako przynależne do kategorii meta-verse. To również oddaje wielkość tych dość niecodziennych platform dla graczy.