Sztuczna inteligencja niczym artysta – namaluje nam tło dla tiktoka

W ostatnich miesiącach obserwujemy znaczny rozwój programów, które potrafią generować obrazki za pomocą tekstu oraz sztucznej inteligencji. TikTok przedstawia ten trend znacznie szerszej publice, proponując własny efekt do wytwarzania grafik.

Dokładność godna artysty

TikTok wprowadził w obieg całkowicie nowy efekt, który pozwoli użyć obrazków generowanych przez sztuczną inteligencję jako tła do nagrań. Działa on w podobny sposób do DALL-E 2. Po jego wyborze, aplikacja poprosi nas o wpisanie dowolnego hasła. Następnie program wygeneruje obrazek, który według niego odnosi się do pożądanej frazy.

Baza referencyjna jest ogromna, a wyniki z pewnością są zaskakujące. Graficy mogą jednak spać spokojnie, gdyż program generuje dość oniryczne, rozmyte reprezentacje pożądanych pojęć. Niemniej jednak, jest to imponujące, że efekty do TikToka mogą być już tak zaawansowane. Spójrzcie tylko na przykładową galerię wygenerowanych obrazów.

Algorytm nie ma barier językowych, a rozmazana, pastelowa wręcz stylistyka grafik wygląda odświeżająco. Nie mam jednak pomysłu na TikToka, który mógłby ten efekt dobrze wykorzystywać

Jak skorzystać z generatora obrazków w TikToku?

Użycie efektu jest zaskakująco proste. Uruchamiamy aplikację TikTok jak zwykle, przechodząc do ekranu tworzenia materiału. Po lewej stronie od ikonki nagrywania, znajdziemy przycisk Efekty. Powinien wysunąć się z dołu wówczas panel, w którym odnajdujemy lupę. Z niej wyszukujemy już frazę AI Greenscreen, a ta z łatwością poprowadzi nas do tego drobnego modułu wewnątrz platformy.

Redakcja The Verge przetestowała algorytm pod kątem wyświetlania przemocy i nagości. AI Greenscreen był w stanie wyświetlić jedynie abstrakcyjne obrazy, przypominające bardziej karykatury aniżeli rzeczywiste akty. Może to wynikać również z faktu, że bardziej realistyczne obrazy wymagają sporej mocy obliczeniowej. A jak wiemy, lud nie korzysta przecież wyłącznie z flagowych smartfonów.

TikTok chce, żeby ta funkcja działała nawet na prostszych modelach, więc możliwości AI Greenscreen są dość ograniczone – jak zdążyliście pewnie zauważyć na powyższych grafikach. Niemniej jednak, generowanie obrazków przez tekst i sztuczną inteligencję postępuje w zaskakującym tempie. Dostęp do takiej technologii z poziomu zwyklej aplikacji do tworzenia wideo jest niezwykły.