PlayStation kończy pewną erę. Gry na płytach staną się kolekcjonerskie

Smutek? Żal? Wściekłość? Patrząc na ostatnie ruchy PlayStation nietrudno jest odczuwać wszystkie te trzy emocje. Gigant postanowił dolać jednak oliwy do ognia – i to całe wiadro.

Koniec wydań fizycznych nadchodzi

Na początku obecnej generacji konsol mogliśmy wyczuć co się święci. PlayStation 5 w wersji cyfrowej, pozbawione napędu do odtwarzania płyt, czy budżetowy Xbox Series S, który nigdy nie doczekał się wariantu umożliwiającego wrzucenie „krążka” do napędu. Kto by pomyślał, że koniec fizycznych wydań nastąpi jeszcze w tej dekadzie.

W oficjalnym wpisie opublikowanym na blogu PlayStation, gamingowy gigant ogłosił, że w związku ze zmianą trendów w preferencjach konsumentów od stycznia 2028 roku nie zobaczymy już nowych gier w pudełku z fizyczną kopią. Od tego momentu wszystko będzie miało swoją premierę wyłącznie w wersji cyfrowej.

Wygląda na to, że nie ma co liczyć na PlayStation 6 z napędem. (źródło: Sony)

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Czy spodziewałem się, że prędzej czy później nastąpi koniec gier pudełkowych? Premiera Nintendo Switch 2 z dedykowanym slotem na kartridże była optymistyczną iskrą, którą często gasi liczba dostępnych gier jako Game-Key Card – specjalnego nośnika, który nie zawiera w sobie danych gry, a jest jedyne formą klucza aktywacyjnego. Po cichu wierzyłem jednak, że wąskie grono fanów gier wydawanych fizycznie pozwoli odroczyć decyzję gigantów jeszcze o co najmniej kilkanaście lat. Nic z tego.

Jeżeli część z Was zastanawia się, jak teraz będzie wyglądała przyszłość, Sony ma dla Was już kilka gotowych scenariuszy. Jeden z nich poznaliśmy pod koniec czerwca 2026 roku, kiedy ogłosili usunięcie 551 filmów z PlayStation Store. Myślicie, że to oznacza, że kinomaniacy powinni zrobić zapasy przed 1 września 2026 roku? Wręcz przeciwnie.

Sony wyłączyło możliwość zakupu tytułów, a te po upływie terminu mają zostać usunięte z kont właścieieli bez refundacji. Jedyna nadzieja to prawdopodobnie pobranie plików na dysk zewnętrzny i odpięcie konsoli od internetu – nie wiadomo bowiem, jak zachowa się PlayStation 5 po zobaczeniu danych, które nie są już dostępne.

Kolejnym dowodem na świetlaną przyszłość branży jest również zapowiedź zamknięcia PlayStation Store na PlayStation 3 oraz PlayStation Vita. Dla wielu krajów, w tym Polski, termin ustalono na lipiec 2027 roku. Oznacza to koniec możliwości zakupu gier, które były dostępne wyłącznie cyfrowo. Nie wiadomo, jak długo Sony zamierza utrzymywać serwery umożliwiające pobieranie kupionych gier na pamięć konsoli.

Pozostaje czekać na ruch Microsoftu i Xboxa. Czy Amerykanie postanowią pójść z prądem, czy pozostaną przy wydaniach fizycznych nieco dłużej podskórnie czując, że gracze rozżaleni decyzją Sony mogą przejść na ich ekosystem? Zobaczymy.