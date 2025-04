Nowy Thermomix TM7 może być Twój bez kombinowania

Thermomix TM7 wreszcie oficjalnie debiutuje na polskim rynku i trafia do regularnej sprzedaży w sklepie internetowym. Sprzęt jest następcą modelu Thermomix TM6, który stał się niezwykle popularny w polskich kuchniach. Co oferuje?

Czym Thermomix TM7 różni się od Thermomix TM6?

Thermomix TM7 to kolejny robot kuchenny marki Vorwerk, który zaprezentowano w lutym 2025 roku. Otrzymał dostęp do jeszcze większej liczby funkcji i trybów. Urządzenie wyposażono w silnik o mocy 1800 W (o 300 W większej niż TM6). Nowa maszyna jest cichsza i oferuje szerszy zakres prędkości obrotowych, wynoszący od 40 do 10700 obrotów na minutę – dla porównania, w TM6 zakres ten wynosił od 100 do 10700 obrotów na minutę.

Thermomix TM7 (źródło: Vorwerk)

Robot został wyposażony w misę o pojemności 2,2 litra, co nie zmieniło się w porównaniu do poprzedniego modelu. Producent postanowił natomiast zwiększyć pojemność przystawki Varoma (do gotowania na parze), która teraz wynosi aż 6,8 litra (vs 4,7 litra w TM6). Ponadto w Thermomix TM7 poprawiono izolację termiczną.

Nowy sprzęt pozwala na gotowanie bez pokrywy i bez noża miksującego, co dotychczas nie było możliwe. Dzięki trybowi Otwartego Gotowania możliwe jest przygotowanie delikatnych dań, takich jak pulpety, owoce morza czy sosy, które nie wymagają ciągłego mieszania. Ponadto Thermomix TM7 oferuje tryb Rumienienia w wariancie delikatnym i intensywnym. Opcja ta pozwala użytkownikowi na większą kontrolę podczas gotowania manualnego i umożliwia przygotowanie pieczonego mięsa oraz chrupiących warzyw.

Thermomix TM7 został wyposażony również w 10-calowy ekran dotykowy (TM6 ma 6,8-calowy). Wyświetlacz wykonano z hartowanego szkła o grubości 4 milimetrów, co według deklaracji producenta ma zapewnić trwałość, wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Użytkownik może spersonalizować wygląd ekranu głównego i dostosować go do indywidualnych potrzeb za pomocą trzech dostępnych szablonów.

Robot oferuje teraz także funkcję „inteligentnego ważenia składników”, która działa w oparciu o pomiary wagi. Gdy użytkownik dodaje kolejne składniki, maszyna „odhacza” je z listy w oparciu o dodaną masę. Vorwerk usprawnił też integrację z platformą Cookidoo, zawierającą ponad 6 tysięcy przepisów w języku polskim. Użytkownicy mogą łatwiej poszukiwać inspiracji na dania i korzystać z nieco bardziej intuicyjnego układu.

Thermomix TM7 dostępny przez internet – cena

Thermomix TM7 trafił właśnie do oficjalnej, regularnej sprzedaży w cenie 6669 złotych. Sprzęt można zamawiać za pośrednictwem sklepu internetowego. W zestawie klient otrzymuje bazę urządzenia z ekranem, naczynie miksujące, nóż, inteligentną pokrywę, przystawkę Varoma, koszyczek, kopystkę, powitalną kolekcję przepisów i bezpłatny, 3-miesięczny dostęp do abonamentu Cookidoo (obecnie rocznie koszt subskrypcji platformy wynosi 259 złotych).