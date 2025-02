Thermomix TM7 oficjalnie! Znamy jego polską cenę

Vorwerk wreszcie zaprezentował długo oczekiwaną nową generację swojego kultowego robota kuchennego. Thermomix TM7, bo oczywiście o nim mowa, właśnie ujrzał światło dzienne. Nowy model wprowadza szereg ulepszeń, które mają ułatwić codzienne gotowanie, a także podnieść komfort użytkowania. Czym różni się od poprzednika i ile trzeba za niego zapłacić?

Co potrafi Thermomix TM7?

Na pierwszy rzut oka Thermomix TM7 wyróżnia się przede wszystkim dwoma rzeczami. Po pierwsze to czarny kolor, który póki co ma być jedynym dostępnym. Drugim widocznym aspektem jest zdecydowanie większy, 10-calowy dotykowy wyświetlacz, który całkowicie zastąpił tutaj klasyczne pokrętło. Dzięki temu obsługa urządzenia ma stać się jeszcze bardziej intuicyjna i przypominać korzystanie ze smartfona.

Nowy interfejs umożliwia łatwiejszy dostęp do ulubionych funkcji i przepisów dostępnych w platformie Cookidoo. Co więcej, pojawia się opcja dodawania własnych notatek, której brakowało w modelu TM6, jak również możliwość sterowania Thermomixem z poziomu aplikacji – funkcja ta trafi do urządzenia latem 2025 roku. Będzie można np. przesyłać przepisy bezpośrednio ze smartfona na ekran urządzenia czy monitorować postęp gotowania na odległość.

Jedną z kluczowych nowości jest inteligentne ważenie składników. Thermomix TM7 automatycznie rozpoznaje wagę dodawanych produktów, odhacza je w przepisie i wyzerowuje wagę, eliminując konieczność ręcznego potwierdzania każdego kroku. Kolejnym istotnym usprawnieniem jest możliwość dodawania składników w trakcie pracy urządzenia.

Warto dodać, że nowa przystawka Varoma jest o 45% większa, co pozwala na przygotowanie większej ilości jedzenia na parze. Producent udoskonalił także tryb czyszczenia. Od teraz tryb Rumienienie jest również dostępny podczas gotowania manualnego.

Thermomix TM7 (źródło: vorwerk)

Cena Thermomix TM7 i przedsprzedaż w Polsce

Thermomix TM7 jest już dostępny w przedsprzedaży w cenie 6669 złotych. Zamówienia można składać wyłącznie przez przedstawicieli handlowych Vorwerk, a pierwsze dostawy rozpoczną się w drugim tygodniu kwietnia. Producent zaznacza, że liczba egzemplarzy dostępnych w pierwszej partii jest ograniczona, a realizacja zamówień odbywa się według kolejności ich składania.

źródło: vorwerk

Każdy nowy użytkownik TM7 otrzymuje trzy miesiące bezpłatnego dostępu do Cookidoo, czyli platformy zawierającej ponad 100000 przepisów, z których ponad 6000 dostępnych jest w języku polskim.

Nowy Thermomix TM7 to spory krok naprzód w porównaniu do poprzedniego modelu, jednak wysoka cena może być dla wielu osób barierą. Choć poprzednik, Thermomix TM6, kosztuje niewiele mniej, bo 6455 złotych, a ma ogromne grono użytkowników.