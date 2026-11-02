Korzystasz z Thermomixa od lat? Nie mamy dobrych wieści

Na platformę z przepisami dedykowanymi na Thermomixa zmierza zmiana. Vorwerk uderzył w grupę lojalnych klientów.

Platforma Cookidoo – ile kosztuje dostęp do serwisu z przepisami na Thermomixa?

Cookidoo to platforma obejmująca ponad 100 tysięcy przepisów na dania z całego świata i bazę kulinarną, przeznaczoną dla posiadaczy termorobotów Thermomix. W lipcu 2024 roku Vorwerk – twórca marki Thermomix i Kobold – ogłosił zmianę w cenie subskrypcji Cookidoo. Abonament roczny zdrożał ze 199 złotych (po przeliczeniu około 16,58 złotych miesięcznie) na 259 złotych (po przeliczeniu około 21,58 złotych miesięcznie).

Co jednak ważne, jeszcze w 2024 roku Vorwerk zaznaczył, że zmiana ta nie obejmuje wszystkich użytkowników. Nowa cena dotyczyła nowych oraz „powracających”, czyli tych, którzy wcześniej zrezygnowali z abonamentu i podjęli decyzję o jego ponownym zakupie.

Aby więc zachować cenę roczną subskrypcji w wysokości 199 złotych, użytkownicy musieli zadbać o to, by aktualna metoda płatności na Cookidoo była zawsze ważna, gdyż w przypadku braku możliwości pobrania opłaty abonament zostaje przerwany, a jego cena po odnowieniu wzrasta do 259 złotych.

Zła wiadomość dla lojalnych użytkowników Thermomix Cookidoo

Vorwerk rozesłał wiadomości mailowe, w których informuje subskrybentów o zmianie zasad i ujednoliceniu oferty abonamentowej od 31 grudnia 2026 roku. Oznacza to, że użytkownicy, którym dotychczas udało się utrzymać cenę, od nowego okresu rozliczeniowego nie zapłacą 199 złotych, a 259 złotych.

Aby ta nowa, wyższa opłata została pobrana, konieczne jest zaakceptowanie nowej ceny przed końcem 2026 roku. Jeśli subskrybent tego nie zrobi, abonament nie odnowi się automatycznie i zostanie zakończony.

W treści Vorwerk wspomina też, iż nieustannie dokłada wszelkich starań, aby zapewniać najwyższą jakość i innowacyjne rozwiązania. Dodaje również, że wyższa cena ustalona w lipcu 2024 roku wspiera dalsze tworzenie, testowanie i tłumaczenie przepisów, a także rozwój nowych funkcji i usług cyfrowych.

Wśród takich nowych funkcji warto wspomnieć o Asystencie Cookidoo i tłumaczeniu przepisów z bazy Cookidoo – opcje te zadebiutowały we wrześniu 2026 roku.

Informacja o ujednoliceniu ceny Cookidoo dla wszystkich użytkowników (screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Przypomnę, że obecna cena najnowszego Thermomixa TM7, który zadebiutował w lutym 2025 roku, wynosi 6669 złotych. Z kolei od kwietnia 2025 roku Thermomix TM7 można zamówić w regularnej sprzedaży z oficjalnej strony internetowej Vorwerk i bez konieczności umawiania się z przedstawicielem handlowym na prezentację.