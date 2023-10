Podsumowanie Xbox Partner Preview. Nudy, czekajcie na TGA

Przed nami ostatnie miesiące 2023 roku – lista ewentualnych premier powoli się kurczy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co tam ciekawego słychać u rywala Sony, zerknijcie na niniejsze podsumowanie ostatniego Xbox Partner Preview.

Siła współpracy

W ostatnich tygodniach Microsoftowi udało się zrobić nieco szumu wokół swojego działu gamingowego. Premiera Starfielda, Forzy Motorsport na Xboksach i PC czy dopięcie interesu z kupnem Activision Blizzard to ruchy, które skupiały się głównie na działaniach Zielonych.

Najwyższa pora, aby dać również pole do popisu tym, z którymi Microsoft współpracuje. Xbox Partner Preview to doskonała okazja, aby przyjrzeć się temu, co właściciele konsol Series S/X oraz pecetów będą mogli zainstalować w niedalekiej przyszłości na swoich dyskach. Lista prowadzona jest chronologicznie, więc pierwsze nowinki wcale nie muszą być dla Was najciekawsze.

Starfield (fot. Bethesda)

Like a Dragon: Infinite Wealth

„Czasem nawet Yakuza potrzebuje chwili wytchnienia” i Ichiban Kasuga ujeżdżający delfina – czy można lepiej rozpocząć wydarzenie, niż prezentując kolejny wycinek gameplay’u Like a Dragon: Infinite Wealth (daw. seria Yakuza)? Dla wielu z pewnością, ale – nie martwcie się – później jest już tylko „normalniej”.

Nowy materiał wideo skupia się na wyspie Dondoko, czyli kawałku ziemi, na którym wspólnie z protagonistą zbudujemy własny kurort od podstaw. Będziemy działać zarówno w skali mikro, zbierając surowce i budując pojedyncze elementy wyposażenia, jak również w skali makro, stawiając całe ulice.

Jak kurort, to i turyści. Tu również bohater będzie w stanie dodać coś od siebie. Będziemy musieli zatem dbać o relacje z odwiedzającymi – obdarowywać ich prezentami lub zapraszać na nocną imprezę przy ognisku. Nie wszyscy będą chcieli dostosować się do reguł panujących na wyspie. Tych, zamiast mochi, trzeba będzie przywitać pięścią i kopniakiem.

Czy ja właśnie opisałem połączenie Like a Dragon z Animal Crossing? Prawdopodobnie tak. Czy czekam teraz jeszcze bardziej na dzieło Ryu Ga Gotoku Studio? No pewnie, nawet zapisałem sobie w kalendarzu datę premiery – 24 stycznia 2024 roku.

IKARO: Will Not Die

Fani Cyberpunkowych klimatów mogą czuć się nieco rozpieszczeni. Po ogranym Widmie Wolności i przejściu pod skrzydła Ghostrunnera 2 mogą już zacząć interesować się IKARO: Will Not Die – nowym tytułem, zaprezentowanym po raz pierwszy podczas Xbox Partner Preview.

Z tego, co można wywnioskować po lekko ponad 60-sekundowym trailerze i krótkim opisie gry, powinniśmy otrzymać trzecioosobowy, dynamiczny tytuł, w którym będziemy pędzić przed siebie, unikać wrogiego ostrzału i skakać na duże odległości. Całość ma zawierać w sobie również elementy rogue-lite i być po części duchowym spadkobiercą wcześniejszej gry FuturLabs – Velocity 2X.

Data premiery póki co nie jest znana.

Still Wakes the Deep

Okazuje się, że Xbox przygotował na ostatnią prezentację nie jeden, ale aż dwa straszaki, ale nie uprzedzajmy faktów. The Chinese Room – zespół, który zasłynął w 2007 roku tytułem Dear Esther – próbuje ponownie swoich sił z klimatem horroru po średnio przyjętym Amensia: A Machine for Pigs.

Still Wakes the Deep rzuca nas hen daleko od lądu i cywilizacji – na platformę wiertniczą. Podejrzewam, że niektórym już sama lokacja wystarczy, aby przed zagraniem zainwestować w pieluchy. A będzie jeszcze straszniej – mgła na zewnątrz, industrialne wnętrza z masą klaustrofobicznych korytarzy, krzyki i płacze w oddali.

To wszystko możliwe, że otrzymamy już niedługo – na początku 2024 roku.

RoboCop: Rogue City

Mamy i polski akcent. Krakowski Teyon pokazał w 2019 roku za pomocą Terminator: Resistance, że jest na rynku miejsce na strzelanki o budżecie nieco niższym niż na poziomie Call of Duty. Na szczęście lata 80. spłodziły wystarczająco dużo, aby ekipa miała nad czym pracować.

Najnowszy zwiastun stanowi niejako przypomnienie, że RoboCop: Rogue City powstaje i zagramy w niego już bardzo niedługo. Gra pojawi się bowiem już w przyszłym tygodniu, dokładnie 2 listopada, i zaoferuje otwarty świat, nieliniowe podejście do zadań i oryginalny głos pierwszego „Supergliny”, Petera Wellera.

Dungeons of Hinterberg

Połączenie współczesnych odsłon The Legend of Zelda z komiksową grafiką i, jak się okazuje, elementami społecznymi? Dungeons of Hinterberg może nie podbić list przebojów, ale nie szkodzi – ważne jest to, że Xbox oferuje również kilka minut dużej prezentacji dla takich gier, dzięki czemu nie giną one wśród tysiąca innych premier.

Choć zwiastun pokazuje fragmenty eksploracji czy walki z potworami nawiedzającymi tytułowe lochy Hinterberg, to poświęca on również trochę czasu, aby zaprezentować ww. aspekt socjalny.

Luisa, główna bohaterka, może spędzać czas z różnymi postaciami pobocznymi, a to, do kogo zagadamy i z kim będziemy chcieli nawiązać głębszą relację, wpłynie na zdolności naszej protagonistki.

Gra powinna zadebiutować na początku 2024 roku i będzie dostępna od dnia premiery w Xbox Game Pass.

Spirit of the North 2

Kolejnym tytułem, zaprezentowanym po raz pierwszy podczas Xbox Partner Preview, jest Spirit of the North 2 – sequel platformówki, którą można opisać kilkoma słowami – Islandia, zagadki i lisy.

Przyznam, że pierwsza część niespecjalnie mnie porwała, głównie przez niski poziom trudności i leniwo prowadzoną rozgrywkę. Jestem jednak człowiekiem, który nie skreśla kolejnych gier studia po jednym nieudanym tytule, więc – kto wie – może „dwójka” okaże się bardziej skrojona pod mój gust.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

Czekaliście na pierwszy pokaz remake’u trzeciej części Metal Gear Solid, która powstaje na Unreal Engine 5? Proszę bardzo. Powiedzieć, że całość wygląda fenomenalnie, to nic nie powiedzieć. Aż zastanawia mnie, na jakie ustępstwa będzie musiał iść Xbox Series S, aby gra prezentowała się godnie na konsoli.

Na szczęście ekipa odpowiedzialna za grę ma jeszcze trochę czasu – brak bowiem jeszcze ostatecznej daty premiery gry.

Manor Lords

Zawsze marzyliście, aby zarządzać średniowieczną osadą, budować ją od podstaw i rozwijać wojsko, a na końcu toczyć bitwy rodem z Total Wara? Wasze potrzeby powinien zaspokoić nadchodzący Manor Lords.

Tytuł od kilku lat powstaje w rękach jednego człowieka, Grzegorza Stycznia, i 26 kwietnia 2024 roku gra w końcu trafi do Game Passa na komputery, a w niedalekiej przyszłości – również na konsole.

The Finals

Na papierze wszystko wygląda dość ciekawie – dynamiczna rozgrywka, destrukcja otoczenia, model Free to Play. W praktyce, oglądając zwiastun The Finals odniosłem wrażenie, że gra to chaos nie do ogarnięcia, a kilka spektakularnych, wyreżyserowanych akcji typu zbliżenie do nas przeciwników za pomocą wysadzania piętra od spodu raczej nie będzie miało miejsca w tak szybkiej i „skocznej” grze.

Mogę się oczywiście mylić – na szczęście Embark Studios bardzo szybko umożliwi wszystkim przekonanie się, czym są „Finały”.

26 października ruszają beta-testy gry, które potrwają do 5 listopada.

ARK: Survival Ascended

ARK: Survival Ascended rozrósł się z prostego ulepszenia graficznego pierwotnej wersji gry do niemal remake’u. Pierwotnie graczom nie spodobało się odejście od darmowej aktualizacji na rzecz płatnej edycji, ale – patrząc na ilość pozytywnych komentarzy – niewykluczone, że wiele osób zrozumiało, że to, co planuje zaoferować Studio Wildcard, to coś więcej niż praca kilkoma modelami i dodanie garści nowych efektów cząsteczkowych.

Oprócz przebudowania interfejsu użytkownika największym pozytywnym zaskoczniem może okazać się obecność modów na każdej platformie. Przeglądarka modyfikacji zostanie wbudowana w menu gry, a gracze z pewnością szybko zapełnią ją nowymi modelami, trybami, mapami czy dekoracjami.

Gra powinna jest już wkrótce dostępna na Steamie w cenie 208,49 złotych z 10% zniżką na start. Za kilka tygodni do wersji PC-owej dołączy wariant na konsole Xbox.

Alan Wake 2

Oczywiście przy tak dużej premierze taki materiał wideo to wyłącznie formalność. Kończąc Xbox Partner Preview po raz ostatni przypomniano nam, że już 27 października magicy z Remedy Entertainment zaserwują nam porządną dawkę horroru i kontynuację historii pewnego amerykańskiego pisarza, który przyjechał do Bright Falls, aby się nieco odprężyć.

Podsumowanie Xbox Partner Preview

Premiery, japońskie szaleństwo, platformówki, horrory, sieciowe survivale i strzelanki, miks Total Wara i średniowiecznego city-buildera – Xbox Partner Preview miało co nieco repertuaru do zaprezentowania graczom. Nie była to może najbardziej szalona i wypełniona hitami prezentacja, ale nie otrzymaliśmy też samych odgrzewanych kotletów.

A co, jeżeli ktoś z Was oczekiwał „czegoś większego”? Cóż, pozostaje czekać na The Game Awards. Impreza prowadzona przez Geoffa Keighley’a często obfituje w różne niewidziane wcześniej nowości. W 2022 roku podczas TGA zobaczyliśmy po raz pierwszy m.in. Remnant 2, Armored Core VI, Bayonetta Origins czy Hades II.

Może 7 grudnia 2023 Xbox zaskoczy większą liczbę graczy? Pożyjemy, zobaczymy.