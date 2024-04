Teufel odświeża swoje topowe słuchawki TWS. Wiele się zmienia

Poznaliśmy nowe słuchawki bezprzewodowe z ANC dla osób prowadzących aktywny tryb życia i mających w związku z tym niemałe wymagania. Teufel Real Blue TWS 3 to propozycja, która może im sprostać.

Teufel Real Blue TWS 3 – słuchawki z ANC dla wymagających

Teufel Real Blue TWS 3 to dokanałowe słuchawki bezprzewodowe kierowane do użytkowników, którzy mają nieco wyższe wymagania. Zastępują model Real Blue TWS 2 z 2022 roku. Tak jak on oferują duże, 12-milimetrowe przetworniki HD i działają z kodekiem AAC, ale technologia łączności została zaktualizowana i teraz jest to Bluetooth 5.3.

fot. Teufel

Największe zmiany dotyczą jednak systemu ANC, czyli redukcji hałasu z otoczenia. W Trójkach ma on nie tylko lepiej działać (między innymi dzięki zwiększeniu liczby mikrofonów z 4 do 6), ale też zapewniać sprawny tryb transparentny (w którym dźwięki dookoła są uwydatniane na życzenie). Ten drugi domyślnie aktywowany jest poprzez trzykrotne dotknięcie lewej słuchawki.

Działają dłużej i lepiej

Dodatkowo wydłużeniu uległ czas działania. Same słuchawki potrafią grać przez 9 godzin, a z etui ładującym – nawet 37,5 godziny (dla porównania u poprzedniczek było to odpowiednio: 8 i 24 godziny). Na takie wartości można jednak liczyć tylko po wyłączeniu ANC – z aktywnym wygłuszaniem będzie to raczej 5 i 21 godzin.

fot. Teufel

Słuchawki Teufel Real Blue TWS 3 oferują także technologię Google Fast Pair, wykrywają obecność w uszach, zapewniają czyste rozmowy głosowe (dzięki algorytmowi Airoha) i cechują się większą ochroną przed zachlapaniem według normy IPX4, a nie IPX3 jak wcześniej.

Użytkownicy mogą również zainstalować aplikację Teufel Headphones na smartfonach, aby zyskać dostęp do wygodnego panelu ustawień, zmienić parametry korektora graficznego czy podejrzeć dokładny stan naładowania akumulatora. Można ją pobrać na urządzenia z systemami Android oraz iOS.

Słuchawki nabrały też kolorów. Do standardowych wersji kolorystycznych – czarnej i białej – dołączyły dwie kolejne: zielona i niebieska.

Jaka cena i co w pudełku?

Pomimo wyraźnie poprawionej specyfikacji producentowi udało się zachować tę samą cenę na premierę. Tak jak w przypadku Dwójek za nowy egzemplarz słuchawek Real Blue TWS 3 zapłacimy 689 złotych. Aktualnie dostępne są wyłącznie w sklepie producenta.

fot. Teufel

W pudełku poza samymi słuchawkami znajdują się również wymienne wkładki silikonowe (w pięciu rozmiarach), etui z funkcją ładowania oraz przewód USB (choć istnieje także możliwość ładowania bezprzewodowego).