Laptopy Huawei w obniżonych cenach i z przydatnymi gratisami

Promocja na urządzenia Huawei to nic wyjątkowego, ponieważ producent nieustannie obniża ceny produktów ze swojego portfolio. Tym razem promocją objęto dwa modele laptopów MateBook.

Promocja na laptop Huawei MateBook D 16 2024

Pierwszym z modeli, objętych najnowszą promocją chińskiego producenta, jest MateBook D 16 2024, który jest dostępny w Polsce od 22 stycznia 2024 roku. Wciąż jest to zatem relatywnie nowy sprzęt. Mimo to ponownie można go kupić w obniżonej cenie.

Producent obniżył ceny trzech konfiguracji modelu MateBook D 16 2024. Od dziś zapłacicie:

2999 złotych za wersję z procesorem Intel Core i5-12450H, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 3199 złotych),

3199 złotych za wariant z procesorem Intel Core i5-12450H, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 3499 złotych),

4999 złotych za konfigurację z procesorem Intel Core i9-13900H, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 4999 złotych).

Kupując MateBook D 16 2024 w sklepie huawei.pl, otrzymacie w prezencie trzeci rok gwarancji. Do modeli za 3199 i 4999 złotych producent dodaje dodatkowo pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy za darmo.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Oprócz ww. podzespołów, MateBook D 16 2024 oferuje również 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i proporcjach 16:10, klawiaturę z sekcją numeryczną i czytnikiem linii papilarnych (w wersji z procesorem i9 ma ona podświetlenie), dwa mikrofony i dwa głośniki oraz złącza USB-C 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, HDMI i audio 3,5 mm.

Wersje z procesorem Intel Core i5 mają akumulator o pojemności 56 W i ważą 1,68 kg, natomiast wariant z układem Intel Core i9 odpowiednio 70 Wh i 1,72 kg. Urządzenie ma też fabrycznie wgrany system Windows 11. W zestawie znajdziecie zasilacz o mocy 65 W z portem USB-C i kabel do ładowania.

8.5 Ocena

Promocja na laptop Huawei MateBook 14 2022

Drugim z modeli, które obejmuje najnowsza promocja producenta, jest MateBook 14 2022 z procesorem Intel Core i5-1240P, grafiką Intel Iris Xe, 16 GB RAM LPDDR4X i dyskiem NVMe PCIe SSD o pojemności 1 TB. Kupując go w sklepie huawei.pl, zapłacicie za niego 3499 złotych (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 3599 złotych) i dostaniecie w prezencie trzeci rok gwarancji oraz etui.

Huawei MateBook 14 2022 (źródło: producent)

MateBook 14 2022 oferuje między innymi 14-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2160×1440 pikseli i proporcjach 3:2, klawiaturę z podświetleniem i czytnikiem linii papilarnych, 4 mikrofony i 2 głośniki oraz złącza USB-C, USB 3.2 Gen 1 (x2), HDMI i audio 3,5 mm. Ponadto laptop ma system operacyjny Windows 11 i akumulator o pojemności 56 Wh (w zestawie producent dodaje zasilacz o mocy 65 W). Urządzenie waży mniej niż 1,49 kg.

Producent informuje, że promocja obowiązuje do 12 maja 2024 roku lub do wyczerpania zapasów i może ulec zmianie.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!