Teufel Real Blue TWS 2 – mocna propozycja na rynku bezprzewodowych słuchawek premium

Szukając słuchawek do swojego smartfona czy laptopa często decydujemy, że za oba produkty będzie odpowiadać jeden producent. Czasami jednak warto wyjrzeć poza ten filtr i rozważyć zakup czegoś spoza ekosystemowej bańki.

Teufel Real Blue TWS 2 – jakość i technologia chodzą parami

Podstawą dobrego dźwięku w słuchawkach są wysokiej jakości materiały i pieczołowitość wykonania. Teufel postanowił zastosować w modelu Real Blue TWS 2 12-milimetrowe przetworniki HD, dzięki czemu sprzęt charakteryzuje się szerokim zakresem częstotliwości, który zaczyna się już od 10 Hz a kończy na 20 kHz.

Producent przekazuje również, że konstrukcja pchełek zapewnia wysoki komfort noszenia oraz przewidywalną, porządną akustyką wewnątrz ucha. Aby słuchawki były maksymalnie dopasowane do naszego przewodu słuchowego, w pudełku znajdziemy aż pięć rozmiarów silikonowych adapterów.

Źródło: Teufel

Od strony oprogramowania widać, że Teufel Real Blue TWS 2 to wyższa półka. Oprócz zastosowania technologii ANC, zestaw obsługuje również tryb transparentny, który zamiast wyciszać otoczenie – wzmacnia sygnał, dzięki czemu nie musicie martwić się, że nie usłyszycie powiadomienia na dworcu lub lotnisku.

Dodatkowo słuchawki wspierają asystentów głosowych w postaci Asystenta Google oraz Siri, a dedykowana aplikacja na Androida oraz iOS zapewnia dostęp do ustawień dźwięku, w tym equalizera. Całość korzysta z Bluetooth 5.2. oraz AAC, więc korzystanie z YouTube’a czy mobilne granie odbywa się bez opóźnień w przesyłanym dźwięku.

Źródło: Teufel

W pełni naładowane słuchawki powinny wystarczyć na 8 godzin nieprzerwanego słuchania muzyki. Jeżeli zdecydujecie się odpalić ANC, czas pracy może skrócić się o dwie godziny. Kompaktowe etui z funkcją powerbanku zapewnia dwa dodatkowe ładowania, dzięki czemu czas pracy bez podłączania do ładowarki waha się od 18 godzin (włączone ANC) do 24 godzin. Jeżeli będziecie chcieli odsłuchać długi podcast do końca, a akurat skończy się Wam bateria, 20 minut ładowania wystarczy na dwie godziny pracy. Całość ładuje się do pełna przez ok. 120 minut.

Cena, dostępność

Słuchawki Teufel Real Blue TWS 2 są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych, czarnym i białym w cenie 689 złotych na oficjalnej stronie producenta. W zestawie znajdują się zarówno wspominane nakładki silikonowe w pięciu rozmiarach, jak i kabel ładujący.

Źródło: Teufel

Osoby, którym zdarza się zgubić jakikolwiek element z zestawu słuchawek bezprzewodowych zapewne ucieszy fakt, że Teufel w swoim sklepie internetowym umożliwia osobny zakup pchełek (lewej lub prawej) oraz etui. Kiedy więc zdarzy Wam się zgubić słuchawkę w autobusie, nie będziecie zmuszeni kupować całego zestawu.