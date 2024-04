Bank Pekao ułatwi oszczędzanie. Wystarczy kilka kliknięć

Oszczędzanie to bardzo dobry nawyk, natomiast nie każdy robi to regularnie i konsekwentnie. Bank Pekao od teraz zdecydowanie ułatwi to swoim klientom. Nie będzie to wymagało od nich dużego zachodu.

Skarbonka dostępna dla wszystkich klientów Banku Pekao

Oszczędzania powinno się uczyć od najmłodszych lat, ponieważ to bardzo cenny nawyk. Bank Pekao doskonale o tym wie i już od dłuższego czasu oferuje dzieciom wieku od 6 do 12 lat możliwość założenia wirtualnej skarbonki, w której mogą odkładać „zaskórniaki”. Od teraz to samo mogą zrobić też dorośli klienci banku.

Skarbonkę mogą założyć wszyscy posiadacze rachunku osobistego i konta oszczędnościowego z dostępem do bankowości internetowej Pekao24 lub bankowości mobilnej PeoPay. Wystarczy znaleźć pozycję „Skarbonka” – w bankowości internetowej znajduje się ona w sekcji Oferty i wnioski, natomiast w aplikacji mobilnej w zakładce Produkty.

źródło: Bank Pekao

Podczas zakładania Skarbonki musisz nadać jej nazwę i wpisać kwotę, jaką chcesz odłożyć, a także określić datę, do kiedy zamierzasz oszczędzać. Minimalny czas oszczędzania to miesiąc, a maksymalny 10 lat. Trzeba też wskazać konto oszczędnościowe, na które bank przeleje zgromadzone pieniądze po zakończeniu oszczędzania. Oprócz tego można wyrazić chęć wpłacenia pieniędzy na początek i ustawić zlecenie stałe, aby Skarbonka była regularnie zasilana określoną kwotą.

Przelanie od razu pieniędzy i ustawienie zlecenia stałego zdecydowanie pomoże oszczędzać. Można też wpłacać pieniądze do Skarbonki w dowolnym momencie za pomocą jednorazowej wpłaty, a także udostępnić unikalny numer konta Skarbonki bliskim, aby również mogli przelać do niej trochę grosza.

Jeden klient może założyć maksymalnie 10 Skarbonek. Ich założenie i prowadzenie jest darmowe, podobnie jak nie ma opłaty za realizowane przelewy.

Promocja Banku Pekao dodatkowo zmotywuje klientów do oszczędzania

Aby zachęcić klientów do zakładania Skarbonek i oszczędzania na wybrane cele, Bank Pekao przygotował motywującą promocję. Osoby, które to zrobią do 13 czerwca 2024 roku, przez pierwsze trzy miesiące (92 dni) zyskają promocyjne oprocentowanie oszczędzonych pieniędzy – 3% w skali roku (maksymalna kwota z promocyjnym oprocentowaniem to 3000 złotych).