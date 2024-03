Profesjonaliści sprawdzili aparat w Xiaomi 14. Wynik jest zaskakujący

Xiaomi 14 to high-endowy smartfon, w związku z czym można oczekiwać, że jego aparat będzie robił zachwycające zdjęcia i nagrywał świetne wideo. I choć tak faktycznie najczęściej jest, to niektórzy mogą czuć niedosyt.

Aparat w Xiaomi 14 przetestowany. Jak się spisał?

W pierwszej kolejności trzeba przypomnieć, że w ostatnim czasie chiński producent wprowadził na rynek trzy high-endowe smartfony: Xiaomi 14, 14 Pro i 14 Ultra. Tylko pierwszy i ostatni trafił do sprzedaży poza Chinami, podczas gdy drugi pozostanie ekskluzywnie dostępny w ojczyźnie producenta.

Z tej trójki najlepszym, a zatem flagowym jest model 14 Ultra. Podstawowa „Czternastka” również jest high-endem, lecz nie jest najlepsza. Mimo to można mieć wobec niej wysokie oczekiwania, w końcu w Polsce kosztuje ponad 4000 złotych. Nie zmienia to jednak faktu, że jej aparaty nie są najlepsze na tle konkurencji.

DxOMark przetestował aparaty w Xiaomi 14 i przyznał smartfonowi ostateczną notę 138 punktów. To plasuje go dopiero na… 28 (!) miejscu w globalnym rankingu tej platformy. To nienajlepszy wynik, patrząc przez pryzmat jego ceny (DxOMark podaje kwotę 999 dolarów), ponieważ podobnie wyceniony iPhone 15 Pro znalazł się na 3. miejscu, a Google Pixel 8 Pro na piątym. Jednocześnie znacznie tańszy Google Pixel 8 (za 699 dolarów) jest na 11. pozycji.

Ciekawostką jednak jest to, że równocześnie DxOMark podaje, iż w rankingu smartfonów klasy premium Xiaomi 14 znalazł się już na 3. miejscu, za Google Pixel 8 (148 punktów) i iPhone’em 15 (145 punków) oraz przed iPhone’em 14 (133 punkty). Szkopuł w tym, że według DxOMark urządzenia tej klasy kosztują od 600 do 800 dolarów, a chiński high-end nie mieści się w tych widełkach.

Ceny ww. smartfonów różnią się jednak w zależności od kraju – na przykład w Polsce iPhone 15 Pro kosztuje od 5149 złotych (w Vobis), więc więcej niż Xiaomi 14, ale już Google Pixel 8 Pro kupicie w Komputroniku za 3699 złotych (choć to nieoficjalna dystrybucja, lecz sklep renomowany).

Jakie zalety i słabe strony ma aparat w Xiaomi 14?

DxOMark określa aparat w tym smartfonie jako „dobry do fotografii krajobrazowej”. Ponadto wśród mocnych stron wymienia dokładną ekspozycję docelową, dość neutralny balans bieli, wysokie zachowanie szczegółów na zdjęciach i wideo, niski poziom szumów na fotografiach i wysoki poziom szczegółów podczas korzystania z teleobiektywu.

Z kolei na liście słabych stron aparatu w Xiaomi 14 znalazły się problemy z adaptacją ekspozycji na wideo w większości testowanych warunków, niski kontrast na twarzach w jasnym świetle i przy oświetleniu od tyłu, szumy na wideo przy słabym świetle oraz artefakty (takie jak odblaski i duszki) często występujące na fotografiach.

