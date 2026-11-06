Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck (źródło: Tesla)
Moto

Tesla zmienia plany. Ukochany projekt Muska przejdzie na emeryturę

Bartosz Kaja·
Strona główna
Moto
Tesla zmienia plany. Ukochany projekt Muska przejdzie na emeryturę

Życie to często sztuka dokonywania niekoniecznie łatwych wyborów. Najprawdopodobniej przekonał się właśnie o tym Elon Musk, kończąc produkcję jednego z najbardziej nietuzinkowych elektryków ostatnich lat.

Wyboista droga modelu Tesla Cybertruck

Elon Musk marzył o własnym pickupie już w 2012 roku. Już wtedy snuł wizje o maszynie z niesamowitym momentem obrotowym i dynamicznym zawieszeniem pneumatycznym. Dopiero w listopadzie 2019 roku projekt był na tyle rozwinięty, że Tesla była gotowa pokazać prototyp modelu Cybertruck.

Jak mieliśmy się okazję przekonać, nie była to droga z górki – wręcz przeciwnie. Z planowanej premiery w 2021 roku, zrobił się 2022 rok, a następnie 2023. Masowa produkcja ruszyła dopiero w listopadzie i od razu wywołała kontrowersje nietypową klauzulą, którą następnie usunięto.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck (źródło: Tesla)

Choć założyciel Tesli marzył o sprzedawaniu rokrocznie 250 tysięcy egzemplarzy Cybertrucka, taka skala nigdy nie została osiągnięta. W 2024 roku sprzedano 38965 egzemplarzy, a rok późnej tylko 20237 sztuk. Do końca roku zostało jeszcze kilka miesięcy, jednak już teraz wiadomo, że w poprzednich trzech kwartałach 2026 roku fabrykę opuściło 11586 maszyn.

Tesla kończy z pickupami. Teraz idą w taksówki

We wpisach umieszczanych na platformie X/Twitter, Elon Musk wspominał, że „Cybetruck jest bardziej niesamowity, niż się niektórym wydaje” i „jest to najlepsze, co wyprodukowała Tesla”. Miłością jednak nie generuje się zysków, a inwestorzy z pewnością wolą widzieć zyski giganta niż marnowanie zasobów fabryki na coś, co nie przynosi wystarczających dochodów.

2027 rok będzie zatem ostatnim rokiem produkcji Tesli Cybertruck w fabryce Gigafactory w Teksasie. Taką informację przekazał na swoim profilu Elon Musk. Linia będzie wygaszana do połowy 2027 roku, a moce przerobowe zostaną wykorzystane do produkcji zdobywającej coraz większą popularność autonomicznej taksówki Cybercab.

Choć niektórzy wierzą, że produkcja może zostać jeszcze przeniesiona do innej fabryki Tesli w USA, to mam przeczucie, że nawet Musk zdaje sobie sprawę, że dalsze upieranie się nie ma sensu – klienci nie docenili projektu, a wymogi homologacyjne zamknęły pickupowi drogę do sprzedaży w Europie, co mogło dodatkowo wpłynąć na wolumen sprzedaży.

Parafrazując znane powiedzenie – najwidoczniej Cybertruck musiał jeździć, żeby Roadster mógł latać.

Zobacz również

Obserwuj nas