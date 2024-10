Tesla Model 3 o imponującym zasięgu jest już dostępna

Jeśli obawiasz się zakupu elektryka ze względu na słaby zasięg, to możliwe, że Tesla Model 3 Long Range z napędem na tył jest dla Ciebie. Firma Elona Muska wprowadziła do sprzedaży w Polsce nowy wariant swojego elektryka, a także obniżyła cenę modelu podstawowego.

Tesla Model 3 z naprawdę sporym zasięgiem

Oczywiście nie mamy do czynienia z zasięgiem, który można porównać do samochodów z silnikami diesla. Z drugiej strony, nie każdy z nas potrzebuje auta do robienia 1000 km bez przystanku. Dla wielu osób w zupełności wystarczające powinny być wartości, które zapewnia nowa wersja Tesli.

Tesla Model 3 Long Range z napędem na tył zgodnie deklaracją producenta przejdzie do 702 km według WLTP. Dla porównania Long Range, ale z napędem na wszystkie koła, oferuje 629 km zasięgu. Natomiast pozostałe dwie wersje, czyli standardowa i Performance, to już zasięg trochę powyżej 500 km.

Na pokładzie mamy ten sam akumulator, co w wersji Long Range AWD, czyli 79 kWh. Nie dostajemy jednak dwóch silników elektryczny. Zamiast tego producent zastosował jeden silnik umieszczony z tyłu. Owszem, osiągi są przez to gorsze, ale na 5,2 sekundy w sprincie do 100 km/h raczej nikt nie będzie narzekał. Do tego dochodzi prędkość maksymalna na poziomie 201 km/h.

Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu zasięgu, bowiem deklarowane 702 km trudno będzie osiągnąć w każdym scenariuszu, ale jak najbardziej możemy liczyć na dobre wyniki. Wcześniej wspomniałem, że Tesla Model 3 Long Range AWD oferuje 629 km zasięgu, ale ile wychodzi faktycznie? Miałem okazję sprawdzić ten samochód i otrzymałem następujące wyniki:

miasto – 13,5 kWh na 100 km, czyli zasięg około 550 km,

jazda z prędkością 50 km/h – 9 kWh na 100 km, czyli zasięg około 830 km,

jazda z prędkością 90 km/h – 12,5 kWh na 100 km, czyli zasięg około 600 km,

jazda z prędkością 120 km/h – 17 kWh na 100 km, czyli zasięg około 440 km,

jazda z prędkością 140 km/h – 21 kWh na 100 km, czyli zasięg około 350 km.

Tesla Model 3 Long Range RWD została wyceniona na 209990 złotych. Z kolei za model Long Range AWD trzeba zapłacić 219990 złotych. W obu przypadkach mamy do czynienia z naprawdę przyjemnym cennikiem.

Podstawowa Tesla Model 3 w niższej cenie

Wprowadzenie wersji LR AWD to jedna z dwóch dobrych wiadomości dla polskich miłośników elektromobilności. Druga to obniżenie ceny podstawowego modelu z 201490 złotych na 189990 złotych.

Podstawowa wersja ma mniejszy akumulator, ale zasięg na poziomie do 513 km brzmi zadowalająco. Do tego dochodzi przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 6,1 sekundy i prędkość maksymalna na poziomie 201 km/h.