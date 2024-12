Tania Tesla ma nazywać się Model Q. Zapewni spory zasięg

Tania Tesla podobno ma powstać. Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to na temat tego elektryka wiemy już całkiem sporo.

Cybercab to nie jest tania Tesla na rynek masowy

Pogłoski na temat taniego samochodu Tesli pojawiają się od dłuższego czasu. Niektórzy wskazują, że tego auta nie będzie. Z kolei inni są zdania, że prace są już na zaawansowanym etapie. Wypada dodać, że nawet Elon Musk, dyrektor generalny firmy, w kwestii taniej Tesli wprowadził w tym roku małe zamieszanie.

Z dotychczasowych informacji, które wskazują na pojawienie się taniego elektryka, dowiedzieliśmy się, że ma to być auto mniejsze od Tesli Model 3, bliższe miejskim crossoverom. Niewykluczone, że jednak przestrzeni w środku nie zabraknie – elektryki pod tym względem potrafią oferować sporo więcej od zbliżonych rozmiarowo aut spalinowych.

Niektórzy jednak twierdzą, że tania Tesla już powstała i nazywa się Cybercab. Robotaxi pokazane kilka miesięcy temu wydaje się być pojazdem dość ograniczonym w kwestii dostępności. W końcu potrafi jeździć tylko po wybranych regionach – tam, gdzie dostępny jest rozbudowany autopilot w wersji bez nadzoru. Cybercab po prostu nie ma kierownicy i najpewniej z tego powodu jeszcze przez wiele lat będzie samochodem nie dla klienta masowego.

Tania Tesla, nawet przy zaawansowanym komputerze i złożonych systemach wsparcia kierowcy, musi być wyposażona w kierownicę, jeśli ma odnieść duży sukces. Auto ma jeździć nie tylko po wybranych ulicach Kalifornii, ale też po drogach Europy, w tym również po wiejskich ulicach w Polsce. Jak wskazują najnowsze informacje, taki samochód powstaje, a jego premiera jest bliższa niż mogłoby się wydawać.

Cybercab (fot. Tesla)

Zasięg ma być jedną z zalet

Najświeższe informacje pochodzą z dość interesującego źródła. Otóż Tesla Model Q, bowiem tak ma nazywać się najtańszy elektryk Muska, została zapowiedziana podczas spotkania z inwestorami z Deutsche Bank. W tym spotkaniu uczestniczył Travis Axelrod, specjalista ds. relacji inwestorskich Tesli – to on ma odpowiadać za przedstawione rewelacje.

Dowiedzieliśmy się, że Tesla Model Q w porównaniu do Modelu 3 będzie o 15% mniejsza i o 30% lżejsza. Całkowita długość wyniesie około 3988 mm. Zależnie od wybranej wersji, na pokładzie znajdzie się akumulator o pojemności 53 kWh i 75 kW. W podstawie otrzymamy napęd na jedną oś, a jak zapłacimy więcej napędzane będą wszystkie koła. Zasięg to nawet 500 km, co w tej klasie jest zdecydowanie dobrym wynikiem.

Tesla Model Q ma kosztować między 25. a 30 tys. dolarów na rynku amerykańskim. Celem jest osiągnięcie kosztów produkcji nawet dwukrotnie niższych niż w przypadku Modelu 3, więc możemy spodziewać się różnych cięć. Nowego elektryka Elona Muska mamy zobaczyć już w 2025 roku.