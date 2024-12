Powiedz mi, wujku Google… – o to pytaliśmy w tym roku najczęściej

Jak co roku w grudniu Google podsumowuje rok i przedstawia tematy, o które najczęściej pytaliśmy, korzystając z najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej. Czy tegoroczne zestawienia okazują się zaskakujące? Spójrzmy…

Z podsumowania dowiadujemy się, że chcieliśmy się dowiedzieć ile zarabia radny gminy i ile waży słoń, co to jest arkusz BFG i bombajka, co to znaczy synkretyzm i ablacja, jak zastrzec numer PESEL i jak wygląda flaga Mozambiku, jak jeść kiwano i czarną rzepę, a także czy moralność jest pojęciem subiektywnym, no i czy będzie wojna. A teraz spójrzmy na konkrety

O to pytaliśmy Google – najpopularniejsze frazy wyszukiwane w 2024 roku

Wśród ludzi najpopularniejszy okazał się Budda. Dla osób, które ostatnie miesiące spędziły pod kamieniem, spieszę jednak z wyjaśnieniem, że nie nastąpiło w narodzie polskim duchowe odrodzenie. Chodzi o posługującego się takim pseudonimem youtubera, który w październiku 2024 roku został zatrzymany przez CBŚP za domniemane oszustwa podatkowe.

Na drugim miejscu uplasowała się Julia Szeremeta, która z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu powróciła jako wicemistrzyni w boksie (w kategorii wagowej do 57 kg). Na najniższym stopniu podium stanął inny triumfator, mianowicie Donald Trump, któremu udało się pokonać Kamalę Harris w wyścigu o fotel prezydencki USA. Dla niej zresztą także znalazło się miejsce w pierwszej dziesiątce. A skoro o tym mowa…

TOP 10: Ludzie wyszukiwani w Google w 2024 roku w Polsce:

Budda Julia Szeremeta Donald Trump Hubert Hurkacz Lin Yu-Ting Kamala Harris Imane Khelif Joe Biden Lamine Yamal Mariusz Kamiński

Osobne podsumowanie firma Google przygotowała dla ludzi, których pożegnaliśmy. Najczęściej próbowaliśmy się czegoś dowiedzieć o Jerzym Stuhrze, Liamie Paynie oraz Jacku Jaworku.

TOP 10: Zmarli ludzie wyszukiwani w Google w 2024 roku w Polsce:

Jerzy Stuhr Liam Payne Jacek Jaworek Tomasz Komenda Marzena Kipiel-Sztuka Aleksiej Nawalny Janusz Rewiński Felicjan Andrzejczak Shannen Doherty Witek Muzyk Ulicy

Kolejny ranking dotyczy filmów, a w tej kategorii zwyciężyła nowa wersja Akademii Pana Kleksa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także takie produkcje, jak Deadpool & Wolverine oraz Saltburn. Kolejne dwie lokaty należą do filmów Oppenheimer i Diuna 2 – trzeba przyznać, że to dość zróżnicowana piątka.

TOP 10: Filmy wyszukiwane w Google w 2024 roku w Polsce:

Akademia Pana Kleksa Deadpool & Wolverine Saltburn Oppenheimer Diuna 2 Terrifier 3 Beetlejuice Beetlejuice Strefa Interesów Gladiator 2 W głowie się nie mieści 2

Podobnie zróżnicowane jest zestawienia najczęściej wyszukiwanych seriali. Królem rankingu okazał się polski hit z katalogu Netflixa, a więc 1670. Podium uzupełniają: Fallout oraz Forst. A co dalej…?

TOP 10: Seriale wyszukiwane w Google w 2024 roku w Polsce:

1670 Fallout Forst Idź przodem, bracie Rojst Millenium Tatuażysta z Auschwitz Problem Trzech Ciał Maxton Hall – Dwa światy Para Idealna Już mnie nie oszukasz

Nie mogło też zabraknąć podsumowania najpopularniejszych gier. Co ciekawe, dwie pierwsze pozycje należą do tytułów mobilnych (Null’s Brawl i Brawl Stars), a na najniższym stopniu podium stanął Fallout 4, który w tym roku doczekał się trybu 60 FPS na konsolach.

TOP 10: Najpopularniejsze gry wyszukiwane w Google w 2024 roku w Polsce:

Null’s Brawl Brawl Stars Fallout 4 Palworld Manor Lords Wuthering Waves Last Epoch EA SPORTS FC™ 25 Throne and Liberty Sprunki

Wreszcie, poznaliśmy także tematy najszybciej zyskujące na popularności. Biorąc pod uwagę ludzi i filmy nie dziwi, że na trzecim miejscu znalazł się Budda, a na drugim – wybory w USA. Najczęściej szukaliśmy jednak informacji na temat Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, nawet pomimo tego że polska reprezentacja nie będzie wspominać tej imprezy szczególnie dobrze.

TOP 10: Najszybciej zyskujące na popularności wyszukiwania w Google w 2024 roku w Polsce:

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 Wybory w USA Budda TV Republika Wybory Samorządowe 2024 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego Igrzyska Olimpijskie Jerzy Stuhr Liam Payne Julia Szeremeta

Wujku Google, pomóż mi zrozumieć…

Jak zwykle otrzymaliśmy także zestawienia najpopularniejszych zapytań ogólnych. To zawsze ciekawie się czyta, więc bez zbędnego przedłużania, spójrzmy na to, czego szukaliśmy w 2024 roku.

Ile…?

zarabia radny gminy medali olimpijskich ma Polska zebrało WOŚP 2024 odcinków ma Zatoka szpiegów lat ma Agnieszka Grzelak lat ma Majka Jeżowska odcinków ma 2. sezon Rodu smoka waży słoń trwa Diuna 2 lat ma Donald Trump

Co to jest…?

arkusz BFG azbest hemoglobina aglety bombajka Zielony Ład zucchiolo triola loden fentanyl

Co to znaczy…?

CPK akustyczny azbest sigma synkretyzm insulinooporność arkusz BFG dyby womp womp ablacja

Co robi…?

streaker podczas meczu sekserka radny gminy mąż zaufania HIV sędzia techniczny libero sejmik województwa blondynka na dachu fentanyl

Jak…?

głosować w wyborach europejskich w Polsce zastrzec numer PESEL głosować w wyborach samorządowych zrobić szparagi usunąć kleszcza wyłączyć pełne szyfrowanie w Messengerze wygląda flaga Mozambiku suszyć grzyby w piekarniku elektrycznym zastrzec numer telefonu zmienić miejsce głosowania

Czy…?

będzie wojna Austria została usunięta z Euro 2024 w Wielką Sobotę jest post Hejka tu Lenka żyje Polska wyjdzie z grupy Izrael jest w NATO Budda wyszedł z aresztu zaleje Wrocław moralność jest pojęciem subiektywnym 1 listopada jest post

Ile kosztuje…?

zestaw Bambi 100 g sztabki złota bilet na koncert Taylor Swift bilet na Euro 2024 iPhone 16 Koenigsegg Jesko wejście na Mount Everest Bugatti Veyron iPhone 15 Platforma Max

Jak jeść…?

kiwano zucchiolo papaję minikiwi owoce kaki figę smoczy owoc liczi groszek cukrowy czarną rzepę

Przepis na…

żurek wielkanocny sos grzybowy ze świeżych grzybów leśnych białą kiełbasę rendang sernik pistacjowy ogórki kanapkowe zupę z botwiny pastę pistacjową crumble cookies sos tatarski

Gdzie jest…?

Zbigniew Ziobro fala powodziowa Euro 2024 Daniel Obajtek Bogdan z Rolnicy Podlasie płotka kometa zorza Walia redaktor Andrzej Morozowski

O co chodzi…?

z All eyes on Rafah z aferą gruntową z Kamińskim i Wąsikiem z Zielonym Ładem w filmie Platforma 2 w strajku rolników z Mocny Gaz ze Stanowskim i Stonogą z Buddą z Paluszkami Beskidskimi

Jak się pisze…?

niestety po prostu przede wszystkim niekoniecznie nie wiadomo niedługo narazie czy na razie poza tym ludziom czy ludzią szapoba

Najpopularniejsze tematy wyszukiwane na świecie

To tyle, jeśli chodzi o ciekawsze tematy w Polsce. W rankingu globalnym kategorii jest jeszcze więcej. Poniżej możesz zobaczyć kilka spośród najważniejszych zestawień.

TOP 10: Najpopularniejsze frazy wyszukiwane w Google w 2024 roku:

Copa América UEFA European Championship ICC Men’s T20 World Cup India vs England Liam Payne Donald Trump India vs Bangladesh iPhone 16 Olympics Catherine, Princess of Wales

TOP 10: Najpopularniejsi aktorzy wyszukiwani w Google w 2024 roku:

Katt Williams Pawan Kalyan Adam Brody Ella Purnell Hina Khan Kieran Culkin Terrence Howard Nimrat Kaur Sutton Foster Briggitte Bozzo

TOP 10: Najpopularniejsi muzycy wyszukiwani w Google w 2024 roku:

Diddy Usher Linkin Park Sabrina Carpenter Justin Timberlake Ángela Aguilar Drake Bell Tracy Chapman Dave Grohl Angelina Mango

TOP 10: Najpopularniejsi sportowcy wyszukiwani w Google w 2024 roku:

Imane Khelif Mike Tyson Lamine Yamal Simone Biles Jake Paul Nico Williams Hardik Pandya Scottie Scheffler Shashank Singh Rodri

Firma Google uruchomiła specjalną stronę poświęconą podsumowaniu roku – znajdziesz tam zestawienia z różnych kategorii – zarówno globalne, jak i dla poszczególnych krajów.