HP popełnia śmieszny błąd. Reklamuje własny laptop, ale z systemem Apple

Duże firmy sprzedające elektronikę regularnie wynajmują grafików do pojedynczych projektów, by ci tworzyli dla nich ładne prezentacje produktów oraz obrazki, które dobrze wyglądają na reklamach. HP pokazało, co się dzieje, gdy taka osoba nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że laptopy z Windowsem nie mają interfejsu macOS.

Reklama

Laptop HP, system Apple, reklama do kosza

Producenci elektroniki i systemów operacyjnych popełniają różne błędy. Bywa, że na przykład podczas jakiejś dużej konferencji, zbyt wcześnie i niechcący pokażą na moment jakiś sprzęt, który nie powinien jeszcze być publicznie ujawniany. Często bywa, że jest to zamierzony efekt – że nie ma w tym nic z przypadku. Firmy chętnie wykorzystują spostrzegawczość swoich fanów, by bezpłatnie się promować lub zwiększać nastrój oczekiwania za pomocą serwisów społecznościowych i mediów internetowych, szybko podchwytujących takie drobiazgi.

Inaczej rzecz się ma z sytuacjami, które są ewidentnymi wpadkami. Producenci niechętnie do nich wracają, a pozostawiane przez nie ślady w Internecie, są skrzętnie zacierane. Jak jednak wiadomo, w sieci nic nie ginie. Wystarczy, że ktoś zrobi zrzut ekranu w odpowiednim momencie…

Właśnie coś takiego przydarzyło się w Hewlett-Packard. Przy okazji reklamowania laptopów firmy na oficjalnym profilu marki w serwisie Reddit, doszło do zabawnego faux pas. Baner reklamowy nosił podpis „Dla cyfrowych nomadów i pracujących z dowolnego miejsca, byle z domu (tak, widzimy cię!), HP ma idealne laptopy – skądkolwiek pracujesz”. Do tego dodano obrazek laptopa firmy z ekranem, na którym widać… system macOS.

Błąd HP został szybko wychwycony przez użytkowników Reddita. Równie szybko promowany post firmy został zdjęty z platformy (link do niego prowadzący jest już nieaktywny), ale w przyrodzie nic nie ginie. Dzięki czujnym internautom możemy sami podziwiać tę piękną, małą katastrofę.

macOS nie dla laptopów HP

Umowy licencyjne Apple nie zezwalają na sprzedaż laptopów z zainstalowanym systemem macOS. Oczywiście istnieje spora grupa pasjonatów macOS, którzy z radością montują system operacyjny Apple na swoich maszynach PC, ale Hackintoshe raczej nie są już tak popularne, jak jeszcze kilka lat temu.

Microsoft przebył bardzo długą drogę od tworzenia systemu paskudnego jak noc, przez dziwne wyboje kafelkowego stylu, aż po aktualny, całkiem niezły design w Windows 11. Choć do macOS brakuje mu jeszcze kilku punktów, to potrafi już wzbudzać pozytywne skojarzenia, nawet jeśli dla grafików HP idealnym systemem jest ten powstały w Cupertino ;)