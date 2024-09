Ten paskudny czołg może już jeździć sam. Tesla Cybertruck nauczyła się kilku sztuczek

Z pewnością Tesla Cybertruck potrafi zrobić niemałe wrażenie już samym wyglądem. Natomiast teraz może zachwycić również podczas prawie samodzielnej jazdy. Ponadto mamy dobre informacje dla europejskich użytkowników elektryków Elona Muska, którzy czekają na dostępność systemu FSD.

Tesla Cybertruck z długo wyczekiwaną funkcją

Niektórzy twierdzą, że Tesla Cybertruck wygląda jak samochód narysowany przez małe dziecko. Natomiast inni zachwycają się jego designem, wskazując, że nie przypomina on innych pickupów i jest sporym powiewem świeżości na rynku. Niezależnie od naszego podejścia do wyglądu tego elektryka, chyba wszyscy zgodnie przyznają, że pod względem komputeryzacji i technologii na pokładzie jest to auto nietuzinkowe.

Co więcej, teraz wybrani użytkownicy Cybertrucka dostali dostęp do systemu, który wspomnianą komputeryzację wnosi na jeszcze wyższy poziom. Otóż wraz z aktualizacją oprogramowania (2024.32.20) niektórzy zyskali możliwość aktywowania nadzorowanego systemu Full Self-Driving, który umożliwia jazdę bez trzymania kierownicy w określonych warunkach.

Należy zauważyć, że technologia FSD już wcześniej zawitała do pozostałych samochodów Elona Muska, ale w przypadku Cybertrucka trzeba było na to trochę poczekać. Wynika to między innymi z faktu, że mamy do czynienia ze sporo większym autem, wyraźnie różniącym się wymiarami i wagą od Modelu 3 czy Modelu S, więc konieczne było dostosowanie „autopilota”, aby mógł sobie radzić z takimi gabarytami w publicznych ruchu.

FSD 12.5.5 on Cybertruck shipping now to early access pic.twitter.com/3N4UsB7Nq4 — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) September 30, 2024

Aktualizacja 2024.32.20 oznaczona jest jako „wczesny dostęp”, więc skierowana jest dla użytkowników, którzy zostali zaproszeni do programu testowego. Taka polityka udostępniania oprogramowania ma na celu sprawdzenie rozwiązania na mniejszej grupie osób, aby wyłapać ewentualne błędy przed szerszym wdrożeniem. Nie wiadomo kiedy dokładnie nastąpi szersze udostępnienie, ale prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Wypada dodać, że Tesla Cybertruck od początku była sprzedawana z systemem FSD, ale z adnotacją, że system samodzielnej jazdy nie może być aktywowany aż do wprowadzenia stosownych aktualizacji przez producenta. Oczywiście teraz zaczyna się to zmieniać.

Co z Full Self-Driving w Europie?

Jak już wspomniałem, z systemu FSD można korzystać w określonych warunkach. Podstawowym wymogiem jest dostępność rozwiązania w regionie, w którym się znajdujemy. Niestety, w Europie z tej technologii nie możemy korzystać.

Co ciekawe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawet w Polsce wykupić funkcję o nazwie Pełna Zdolność do Samodzielnej Jazdy, czyli właśnie FSD. Przykładowo w Tesli Model 3 koszt wynosi 39 tys. złotych. Na ten moment to wyrzucanie pieniędzy w błoto – możemy wydać je, aby mieć system, którego… nie włączymy na polskich drogach. Niewykluczone, że niebawem się to jednak zmieni.

Tesla poinformowała, że spodziewa się zatwierdzenia FSD w Europie, co ma nastąpić na początku 2025 roku. Konieczna jest zgoda regulatorów i udowodnienie, że proponowany system jest co najmniej tak samo bezpieczny, jak człowiek za kierownicą. Jeśli firmie uda się spełnić wymogi i otrzymać pozytywną ocenę od regulatorów, to powinniśmy spodziewać się wprowadzenia FSD na terenie Unii Europejskiej.

Otrzymanie zgody na dopuszczenie FSD w Europie nie będzie wiązało się z tym, że system od razu pojawi się w Polsce. Niewykluczone, że priorytetowo zostaną potraktowane inne rynki. Mimo tego, debiut w naszym kraju jest jak najbardziej możliwy. Niedawno Ford otrzymał zgodę na wprowadzenie BlueCruise na polskich autostradach. Owszem, to mniej zaawansowany system niż propozycja Tesli, ale możemy mówić o sporym kroku w kierunku przyszłej legalizacji autonomicznej jazdy w Polsce.

Jeśli będziemy mogli już włączyć FSD, to niekoniecznie w Cybertrucku. Samochód nie jest oficjalnie sprzedawany w Europie, więc Tesla najpewniej nie będzie widziała w tym jakiegokolwiek sensu. Ponadto przez jego wymiary i ze względu na fakt, że europejskie drogi są węższe od amerykańskich, to dostosowanie „autopilota” mogłoby okazać się zbyt dużym wyzwaniem. Wypada dodać, że tego pickupa nie kupimy oficjalnie na starym kontynencie, ale istnieją sposoby, aby Cybertrucka zarejestrować w Polsce i innych krajach.