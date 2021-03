Tesla przyjmuje już płatności bitcoinami. Klienci mogą kupić samochód za kryptowalutę

Co można kupić za bitcoiny, bez konieczności wymiany ich na powszechnie używaną walutę? Chociażby samochód – np. Teslę Model S.

Elon Musk akceptuje płatności bitcoinami

Dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, ogłosił, że oprócz popularnych walut, od teraz nowego elektryka można kupić za pomocą bitcoinów. Obecnie nowa forma płatności akceptowana jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, ale niewykluczone, że niebawem pojawi się również w innych krajach.

Tesla korzysta z wewnętrznego i otwartego oprogramowania do obsługi kryptowalut. Należy pamiętać, że akceptowane są wyłącznie bitcoiny. Firma nie wspiera innych kryptowalut i nie wiadomo, czy w przyszłości się to zmieni.

Bitcoiny są już akceptowane w USA (fot. Tesla)

Nowa forma płatności jest już widoczna na amerykańskiej stronie producenta samochodów elektrycznych. Pojawia się ona pod koniec konfiguracji auta w sekcji służącej do wybrania płatności. Za pomocą bitcoinów można zapłacić za każdy z aktualnie oferowanych modeli.

Warto dodać, że to kolejna decyzja Elona Muska, która może jeszcze bardziej podnieść wartość bitcoina. Wcześniej Tesla kupiła 1,5 mld dolarów w bitcoinach, co przyczyniło się do znacznego wzrostu ceny o ponad 42 tys. dolarów. Co więcej, firma nie zamierza konwertować transakcji kryptowalutowych na dolary lub inną powszechnie używaną walutę.

Jaki samochód kupimy za 1 btc?

Aktualna wartość bitcoina to 218 tys. złotych. Jeśli płatności byłyby akceptowane w Polsce, to moglibyśmy kupić podstawową wersję Modelu 3, która wyceniana jest na niecałe 200 tys. złotych. Niestety, nie starczyłoby już na wyższe konfiguracje – Long Range (250 tys. złotych) czy Performance (265 tys. złotych)

Za większy Model S trzeba zapłacić jeszcze więcej – ceny startują od niecałych 396 tys. złotych. Natomiast Model X dostępny jest od 434 tys. złotych.

Czy inni producenci zdecydują się na podobny ruch? Obecnie wciąż preferują oni bardziej klasyczne płatności i raczej szybko się to nie zmieni. Oczywiście niewykluczone, że w przyszłości za pomocą bitcoina lub innej kryptowaluty kupimy także Porsche Taycan, BMW i4 czy Audi e-tron Sportback.