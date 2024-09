Dowiemy się, jak wysoką mamy gorączkę. Termometr w Pixelach dostępny także w Polsce

Nowy Pixel 9 Pro wraz ze swoją większą wersją 9 Pro XL zyskują możliwość mierzenia temperatury ludzkiego ciała w Europie, w tym w Polsce. Nareszcie, czujnik do czegoś się przyda.

Termometr w Pixelach 9 Pro

Pomiar temperatury nie jest powszechnie występującą funkcją w smartfonach. Głównie dlatego, że trzeba do tego montować dodatkowy sensor i zadbać o oprogramowanie dla niego. To wszystko generuje koszty. Google postanowiło je jednak podjąć i w Pixelu 8 Pro pojawił się termometr. Takie same sensory zamontowano w nowych Pixelach 9 Pro.

Sęk w tym, że do tej pory był to tylko gadżet – i to raczej z kategorii tych zbędnych. Pixele oficjalnie nie mogły mierzyć temperatury ludzkiego ciała, bo Google przez długi czas walczyło o uznanie czujnika jako przyrządu zastosowania medycznego.

Na początku 2024 roku Google otrzymało zgodę do używania termometru w Pixelach w celu mierzenia temperatury nie tylko obiektów, ale i ludzi. Zgoda ta miała moc prawną tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, więc europejscy użytkownicy topowych Pixeli musieli nadal czekać.

Okazuje się, że artykuł pomocy technicznej Fitbit na temat mierzenia temperatury ciała został niedawno zaktualizowany o dostępność wspomnianej funkcji poza USA. Obecnie na liście znajdują się: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Królestwo Niderlandów, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany Zjednoczone.

Rozszerzono także listę obsługiwanych języków. Mamy więc wśród nich: czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, węgierski, włoski, japoński, łotewski, litewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, hiszpański i szwedzki.

Mierzenie gorączki smartfonem już tuż, tuż

Google nie precyzuje, kiedy funkcja pomiaru temperatury ludzkiego ciała będzie udostępniona wszystkim smartfonom Pixel wyposażonym w termometr. Jak na razie nie widzimy żadnej aktualizacji na naszych testowych Pixelach. Najwyraźniej trzeba będzie poczekać na jakieś dodatkowe ogłoszenie lub – po prostu – uruchomienie opcji po stronie Google.

(screen: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Czujnik temperatury obecny jest w smartfonach Google Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro oraz Pixel 9 Pro XL. Warunkiem korzystania z funkcji termometru jest też posiadanie aktywnej karty SIM lub eSIM w telefonie, wydanej w jednym z wymienionych na liście krajów.