Nowy smartfon Samsunga jest wyjątkowo bezpieczny

Koreański producent wprowadził do sprzedaży model Samsung Galaxy Quantum 5, który ma być jednym z najbezpieczniejszych smartfonów dostępnych na rynku. Właściwie jest to specjalna wersja modelu Galaxy A55 5G, wzbogacona o unikalny chip kryptograficzny, opracowany przez firmę ID Quantique. Co wyróżnia to urządzenie?

Co oferuje smartfon Samsung Galaxy Quantum 5?

Model ten został wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz, obsługujący HDR10+ oraz chroniony szkłem Gorilla Glass Victus+. Urządzenie napędza procesor Exynos 1480, wspierany przez 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Galaxy Quantum 5 działa w oparciu o system Android 14 i producent zapowiedział, że otrzyma cztery duże aktualizacje systemu operacyjnego.

Ponadto urządzenie oferuje przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpix i trzy aparaty na tyle. Moduł składa się z głównego sensora 50 Mpix, obiektywu ultraszerokokątnego połączonego z 12 Mpix matrycą oraz 5 Mpix aparatu makro. Zarówno przednia, jak i tylna kamera obsługują nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Smartfon oferuje także akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie o mocy 25 W. Na pokładzie producent umieścił również moduły GPS, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC.

Samsung Galaxy Quantum 5 (źródło: SamMobile)

Samsung stawia na bezpieczeństwo

Najważniejszą cechą wyróżniającą Galaxy Quantum 5 jest zastosowanie specjalnego chipu Quantum Random Number Generator, opracowanego przez firmę ID Quantique. Chip ten generuje losowe liczby za pomocą technologii kwantowej, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa smartfona. Jak podaje portal SamMobile, w odróżnieniu od tradycyjnych metod generowania liczb losowych, które mogą być podatne na ataki zewnętrzne, chip QRNG zapewnia, że urządzenie staje się wyjątkowo bezpieczne, zwłaszcza przy logowaniu do aplikacji bankowych i płatniczych.

Chip QRNG współpracuje z platformą bezpieczeństwa Samsung Knox, co dodatkowo zwiększa poziom ochrony. Galaxy Quantum 5 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy szczególnie cenią sobie prywatność i bezpieczeństwo swoich danych. Urządzenie zapewnia dodatkową warstwę ochrony, która chroni przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak próby kradzieży tożsamości czy naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Jeżeli po tym opisie stwierdziliście, że jesteście zainteresowani zakupem tego modelu, to mam dla Was złą wiadomość. Samsung Galaxy Quantum 5 będzie dostępny wyłącznie na rynku koreańskim, w sieci SK Telecom. Cena smartfona wynosi 618200 wonów koreańskich, czyli w przeliczeniu około 1785 złotych.