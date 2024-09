Pomarańczowy początek roku szkolnego. Orange ma promocje dla uczniów, nowych klientów i studentów

Na sam początek września Orange ma nie dwie, ale aż trzy interesujące promocje – zarówno dla tych, którzy dopiero zastanawiają się nad przejściem do Pomarańczowych, jak i dla aktualnych usługobiorców. Jakie to okazje?

Prezent na pierwszy dzwonek

Uczniowie to specyficzna grupa klientów – jeśli chodzi o usługi telekomunikacyjne, często korzystają oni z usług na kartę. I właśnie na nich czeka już prezent w Orange Free. Wystarczy SMS.

Dokładnie rzecz biorąc, chodzi o rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich i 5 GB na 5 dni zupełnie za darmo. Taki sam pakiet mogą odebrać użytkownicy taryfy Zawsze Bez Limitu.

Korzystając z taryfy Orange Free wysyłamy SMS o treści SZKOLA na numer 364. Opcjonalnie można też zalogować się na swoje konto w aplikacji Mój Orange. Tam w zakładce Pakiety i Usługi znajdziemy opcję aktywowania promocji.

Innego SMS-a muszą wysłać korzystający z taryfy Zawsze Bez Limitu. W tym wypadku wpisujemy treść TORNISTER, ale kierujemy go na ten sam numer: 364.

Usługę można aktywować w dniach 02.09 – 04.09.2024, a prezent jest ważny przez 5 dni od uruchomienia. Jeśli klient posiada już aktywną usługę Rozmowy, SMS i MMS bez limitu + pakiet GB, to do obecnej usługi zostanie dodane 5 dni ważności oraz 5 GB. Regulamin promocji znajdziecie tutaj.

2x promocja na Orange Flex

W Orange Flex mamy aż dwie promocje. Pierwsza jest dla tych, którzy chcieliby przenieść tam numer. Teraz można skorzystać z oferty na start: 3 miesiące za 1 złoty/mies. Podczas aktywacji numeru należy wpisać w aplikacji kod SIEMAFLEX.

Promocja obowiązuje do odwołania. Mogą z niej skorzystać użytkownicy, którzy dołączają do Orange Flex po raz pierwszy (nie da się porzucić Flexa, przejść do innej sieci, wrócić i liczyć na 3 miesiące minimalnych rachunków). Do tego do udziału w akcji nie są uprawnieni przenoszący numer z Orange i Nju mobile.

Druga promocja to właściwie powrót oferty studenckiej. W jej ramach co semestr można zgarnąć 6x 50 GB, czyli łącznie 300 GB za darmo. Jak do tego się zabrać? Co raczej oczywiste, trzeba być studentem i mieć aplikację Orange Flex. Znajdujemy w niej kafelek Odkryj – powinna tam się znajdować wstążka z promocją dla studentów. Wybieramy ją, wysyłamy zgłoszenie i czekamy na powiadomienie potwierdzające nasz status. Później aktywujemy pakiet w Klubie Flex. Promocja obowiązuje do 28.02.2025 r.

Regulaminy dotyczące promocji Flex znajdziecie na stronie operatora.