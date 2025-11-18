Ten sprzęt jest już w co 6. domu. Dlaczego Polacy go pokochali?

Mieszkanie, dom czy nawet wynajmowany pokój mają coś wspólnego – to miejsce, w którym siłą rzeczy musimy zadbać o porządek. Jest jednak coś, co znacznie nam to ułatwia. Z badań wynika, że w ten sprytny, inteligentny sprzęt zainwestowało już co szóste gospodarstwo domowe w Polsce. Czy już domyślacie się, o jaką maszynę chodzi?
Inteligentne urządzenie, które pomaga już w wielu domach w Polsce
Dla wielu z nas robot sprzątający nie jest kolejnym gadżetem czy domowym sprzętem, ale realnym pomocnikiem w codzienności. Te inteligentne urządzenia stają się już nawet członkami rodziny. Z danych zgromadzonych przez Onepoll na zlecenie marki Shark, o których wspominaliśmy w marcu 2025 roku, wynika, iż ponad 70% użytkowników w ośmiu wybranych krajach (w tym w Polsce) nadaje swoim robotom imiona (przyznam się, że mój też je ma).
Teraz przyszedł czas na kolejne badania – tym razem przeprowadziła je firma ARC Rynek i opinia na zlecenie producenta Roborock. Badania przeprowadzono metodą CAWI na próbie 650 osób nieposiadających robotów oraz 569 osób, które wyposażyły już swój dom w taki sprzęt.
Okazuje się, że roboty sprzątające wyręczają z części obowiązków już w co szóstym domu w Polsce. Ponadto dla 83% Polaków odkurzacz automatyczny jest realnym wsparciem w codziennym życiu, natomiast 75% docenia te maszyny za oszczędność czasu. Sporo, bo aż 70% użytkowników z naszego kraju uważa, że roboty redukują stres, a połowa nie wyobraża sobie wrócić do starych metod sprzątania.
Wiele osób ceni te inteligentne urządzenia za korzyść w postaci wolnego czasu. Jedna czwarta respondentów wykorzystuje go na pracę, nieco mniej (23%) przeznacza na odpoczynek, a 15% spędza czas z rodziną. Warto też wspomnieć, że inwestycja w robota zmienia domowe nawyki. Aż 36% posiadaczy przyznało, iż dzięki temu urządzeniu sprząta częściej i dokładniej.
Dlaczego tak wielu Polaków decyduje się na zakup robota?
Z przeprowadzonych badań wynika także, że robot sprzątający to pierwszy krok do tworzenia własnego inteligentnego domu. Okazuje się, że dla 35% użytkowników to właśnie automatyczny odkurzacz jest pierwszym smart sprzętem. Ciekawostką jest również to, że ponad połowa posiadaczy (53%) twierdzi, że robot jest produktem typowym dla klasy średniej, a co druga osoba przyznaje się, iż taki sprzęt robi wrażenie na gościach. Sporo osób nieposiadających tego typu urządzenia (57%) uważa, że jest on symbolem nowoczesnego stylu życia.
Prestiż nie jest jednak główną motywacją do zakupu robota. Badani jako powód zakupu przede wszystkim wspomnieli o:
- wygodzie (60%),
- chęci utrzymania porządku bez wysiłku (55%),
- odciążeniu w codziennych obowiązkach (50%),
- oszczędności czasu (48%),
- chęci wypróbowania nowej technologii (34%),
- pomocy w sprzątaniu sierści zwierząt (27%),
- pozytywnych opiniach wśród rodziny i znajomych (25%),
- dobrych recenzjach w internecie (23%),
- możliwości sterowania za pomocą aplikacji (21%),
- wyglądzie (13%).
Pomoc robota sprzątającego okiem psychologów
Warto także wspomnieć, że z psychologicznego punktu widzenia utrzymanie porządku w domu to sposób na zachowanie równowagi. Jak twierdzi psycholożka społeczna SWPS – dr Ewa Jarczewska-Gerc – bałagan działa jak cichy stresor – podnosi poziom kortyzolu, rozprasza uwagę, wzmaga poczucie chaosu.
Doktor podkreśla, że automatyzacja obniża obciążenie poznawcze, a narzędzia cyfrowe wspierają procesy kontroli oraz samoregulacji. Zaznacza jednocześnie, że maszyny nie wyręczają z życia i obowiązków, a zdejmują z ramion część ciężaru.