Ten sprzęt jest już w co 6. domu. Dlaczego Polacy go pokochali?

Mieszkanie, dom czy nawet wynajmowany pokój mają coś wspólnego – to miejsce, w którym siłą rzeczy musimy zadbać o porządek. Jest jednak coś, co znacznie nam to ułatwia. Z badań wynika, że w ten sprytny, inteligentny sprzęt zainwestowało już co szóste gospodarstwo domowe w Polsce. Czy już domyślacie się, o jaką maszynę chodzi?

Inteligentne urządzenie, które pomaga już w wielu domach w Polsce

Dla wielu z nas robot sprzątający nie jest kolejnym gadżetem czy domowym sprzętem, ale realnym pomocnikiem w codzienności. Te inteligentne urządzenia stają się już nawet członkami rodziny. Z danych zgromadzonych przez Onepoll na zlecenie marki Shark, o których wspominaliśmy w marcu 2025 roku, wynika, iż ponad 70% użytkowników w ośmiu wybranych krajach (w tym w Polsce) nadaje swoim robotom imiona (przyznam się, że mój też je ma).

Dreame X40 Ultra Complete Dreame Matrix 10 Ultra Narwal Freo Z10 Ultra Robot sprzątający ze stacją opróżniającą Silvercrest Mova E30 Ultra Przykładowe roboty sprzątające (źródła: Dreame, Narwal, Lidl)

Teraz przyszedł czas na kolejne badania – tym razem przeprowadziła je firma ARC Rynek i opinia na zlecenie producenta Roborock. Badania przeprowadzono metodą CAWI na próbie 650 osób nieposiadających robotów oraz 569 osób, które wyposażyły już swój dom w taki sprzęt.

Okazuje się, że roboty sprzątające wyręczają z części obowiązków już w co szóstym domu w Polsce. Ponadto dla 83% Polaków odkurzacz automatyczny jest realnym wsparciem w codziennym życiu, natomiast 75% docenia te maszyny za oszczędność czasu. Sporo, bo aż 70% użytkowników z naszego kraju uważa, że roboty redukują stres, a połowa nie wyobraża sobie wrócić do starych metod sprzątania.

(źródło: ARC Rynek i opinia, Roborock)

Wiele osób ceni te inteligentne urządzenia za korzyść w postaci wolnego czasu. Jedna czwarta respondentów wykorzystuje go na pracę, nieco mniej (23%) przeznacza na odpoczynek, a 15% spędza czas z rodziną. Warto też wspomnieć, że inwestycja w robota zmienia domowe nawyki. Aż 36% posiadaczy przyznało, iż dzięki temu urządzeniu sprząta częściej i dokładniej.

Jak wykorzystujemy czas, gdy robot sprząta? (źródło: ARC Rynek i opinia, Roborock)

Dlaczego tak wielu Polaków decyduje się na zakup robota?

Z przeprowadzonych badań wynika także, że robot sprzątający to pierwszy krok do tworzenia własnego inteligentnego domu. Okazuje się, że dla 35% użytkowników to właśnie automatyczny odkurzacz jest pierwszym smart sprzętem. Ciekawostką jest również to, że ponad połowa posiadaczy (53%) twierdzi, że robot jest produktem typowym dla klasy średniej, a co druga osoba przyznaje się, iż taki sprzęt robi wrażenie na gościach. Sporo osób nieposiadających tego typu urządzenia (57%) uważa, że jest on symbolem nowoczesnego stylu życia.

Prestiż nie jest jednak główną motywacją do zakupu robota. Badani jako powód zakupu przede wszystkim wspomnieli o:

wygodzie (60%),

chęci utrzymania porządku bez wysiłku (55%),

odciążeniu w codziennych obowiązkach (50%),

oszczędności czasu (48%),

chęci wypróbowania nowej technologii (34%),

pomocy w sprzątaniu sierści zwierząt (27%),

pozytywnych opiniach wśród rodziny i znajomych (25%),

dobrych recenzjach w internecie (23%),

możliwości sterowania za pomocą aplikacji (21%),

wyglądzie (13%).

Pomoc robota sprzątającego okiem psychologów

Warto także wspomnieć, że z psychologicznego punktu widzenia utrzymanie porządku w domu to sposób na zachowanie równowagi. Jak twierdzi psycholożka społeczna SWPS – dr Ewa Jarczewska-Gerc – bałagan działa jak cichy stresor – podnosi poziom kortyzolu, rozprasza uwagę, wzmaga poczucie chaosu.

Doktor podkreśla, że automatyzacja obniża obciążenie poznawcze, a narzędzia cyfrowe wspierają procesy kontroli oraz samoregulacji. Zaznacza jednocześnie, że maszyny nie wyręczają z życia i obowiązków, a zdejmują z ramion część ciężaru.